台南冬候鳥群集 台江處建置即時影像監測直播

台南沿海冬候鳥群集，台江處今天宣布完成「北汕尾水鳥生態保護區生態即時影像監視系統建置計畫」，在人稱「大池仔」建置360度網路攝影機直播，讓人在家欣賞冬候鳥即時影像。

台江國家公園管理處今天發布新聞稿指出，台南沿海冬候鳥中，以國際保育鳥類黑面琵鷺最受關注，現階段已知繁殖地位於南北韓交界非武裝軍事區及中國大陸遼東半島外海無人小島。

黑琵每年9月中旬起向南遷移，全球數量逾60%黑琵會飛抵台灣度冬，台江國家公園及周緣地區是重要棲地，台江處每年也會辦理黑琵數量調查研究，且配合全球黑琵普查，建立族群數量資料。

調查顯示，今年1月全球黑琵族群數量6603隻，其中台灣4228隻，佔全球總數64%；12月9日台江處調查台南黑琵數1823隻。

目前台江處已完成「北汕尾水鳥生態保護區生態即時影像監視系統建置計畫」，在人稱「大池仔」黑面琵鷺重要棲地北側建置360度全功能網路攝影機，讓人在台江處官網透過生態即時影像直播欣賞當地冬候鳥現況，且查詢相關數量資料。

台江處表示，近年除推廣生態友善棲地營造，打造候鳥完整覓食棲地環境，更對十份黑面琵鷺生態保護區及北汕尾水鳥生態保護區等重要黑琵棲地進行評估、改善試驗監測，以提升棲地品質，讓候鳥健康安心度冬。