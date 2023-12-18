雲林2年6億元催生 前3胎補助3萬、第4胎起給10萬

雲林縣政府今天指出，明年起推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」要在2年內催生1萬名新生兒，前3胎生育津貼各加碼至新台幣3萬元、第4胎起給10萬元，再加碼坐月子補助3萬元。

雲林縣長張麗善今天在縣府召開記者會表示，去年雲林縣新生兒3340人創歷年新低，今年截至11月底尚未突破3000人，因此推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，要在2年內催生1萬名新生兒。

國民黨雲林縣議員李明哲、廖偉晴及無黨籍雲林縣議員黃美瑤、簡慈坊與多名媽媽帶著家中幼兒一起參與記者會，支持縣府生育津貼加碼補助政策。

張麗善指出，明年起2年內只要在生產前父或母一方設籍雲林滿3個月，前3胎生育津貼從新1萬元加碼至3萬元，再加碼坐月子補助3萬元，每胎可領6萬元。

另外，生第4胎起每胎生育津貼補助10萬元，再加坐月子補助3萬元，可領到13萬元。

張麗善表示，縣府另準備3萬包新生兒紙尿布，每名新生寶寶出生登記時，就可同步領取3包紙尿布。

雲林縣衛生局長曾春美指出，考量現代女性晚婚晚孕，縣府今年開始針對25至40歲育齡女性凍卵補助2萬元，目前有2人提出申請，明年補助將提高至3萬元。