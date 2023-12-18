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華泰名品城第二家Outlet！落腳嘉義高鐵 最快2028年營運

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
高鐵嘉義站附近即將新建大型Outlets，預計第一期開發2028年可營運。圖／嘉義縣政府提供
高鐵嘉義站附近即將新建大型Outlets，預計第一期開發2028年可營運。圖／嘉義縣政府提供

交通部鐵路局在嘉義高鐵特定區招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，經召開綜合評審會議，選出華泰名品城旗下子公司格珞麗亞企業股份有限公司，為最優申請人，規畫2至3層樓大型Outlets購物中心，分為三期開發，第一期預計2028年營運，地方民眾引頸期盼。

縣長翁章梁說，嘉義原本是農業生產基地，過去被認為缺少商業機能，最近布局開發科學園區、產業園區，相信Outlets進駐能帶動商業發展，未來吸引更多商業投資，滿足許多嘉義人的商業機能需求，也帶動地方產業均衡發展，讓嘉義變成可以工作、生活的好地方。

議員賴瓊如說，太保市是嘉義縣人口少數人口正成長的鄉鎮，生活機能較鄰近鄉鎮完善，近期嘉義高鐵特定區新建案銷售狀況佳，樂見Outlets進駐提升購物方便性。議員黃榮利說，Outlets進駐能讓產業園區員工生活機能更好。提升食衣住行育樂，相當期待。

交通部鐵道局表示，招商土地面積近3萬坪，容積率240%，為50年的地上權開發案，未來華泰名品城將規畫2至3層樓的大型折扣購物中心，以及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施。

格珞麗亞企業預計投入48億元，取得銀級以上綠建築標章、合格級以上智慧建築標章，全案分為三期開發，第一期開發預計於2028年營運、第二期開發預計於2030年營運，全案預計於2032年開發完成，完善站區機能，提供就業機會並帶動高鐵站區周邊發展。

桃園青埔的華泰名品城，擁有28個Outlet獨家品牌，精品占一半以上，加上國際精品大咖包括Gucci、Prada、Balenciaga、Celine、Loewe，坐穩Outlet霸主地位。

高鐵嘉義站附近即將新建大型Outlets，預計第一期開發2028年可營運。圖／嘉義縣政府提供
高鐵嘉義站附近即將新建大型Outlets，預計第一期開發2028年可營運。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 華泰名品城

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