擊鼓、管絃合奏 迎接2024阿里山第一道曙光

2024年阿里山日出印象音樂會，明年元旦清晨在阿里山祝山觀日平台登場，十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團、尋人啟事人聲樂團合體演出，嘉縣府邀請大家到阿里山迎接2024年第一道曙光。

嘉義縣文化觀光局今天在縣府前森林公園舉辦2024年阿里山日出印象音樂會記者會，將在日出音樂會中表演的十鼓擊樂團特別帶來一段激昂演出，日本女星大久保麻梨子也到場，分享近日阿里山觀日出遊心得。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪說，此次將由十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事阿卡貝拉（人聲樂團）共同演出，這3組團體也將合體表演，另外觀看網路直播留言，就能抽國際酒店雙人住宿券。

翁章梁說，原本整建中的祝山火車站，在上個月已完工啟用，元旦看日出可以直接搭阿里山小火車到祝山車站，步行到不用10分鐘就可抵達祝山觀日平台。

大久保麻梨子指出，之前邀媽媽去阿里山過生日，搭著小火車去山上看日出，真的是令人感動的景色，更住在森林園區的住宿，被山林包圍之外還有漂亮的日式建築，很值得來一趟。

大久保麻梨子也預告明天會在她的YouTube頻道上架阿里山的旅遊體驗，相信能吸引日本朋友都愛上阿里山。

台18線（阿里山公路）沿線美食百年檜木甜甜圈、奮起福米餅、土匪森活村、築夢森居探索生態農場、鄒族逐鹿社區等今天也受邀在記者會現場擺攤，翁章梁、大久保麻梨子一攤攤試吃，直說好吃。

2024阿里山日出印象音樂會詳細活動資訊可鎖定「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網查詢（www.tbocc.gov.tw）。