古坑草嶺賞櫻將有好路可走 雲林4條觀光道投8800萬元改善

古坑草嶺櫻花季、樟湖十字關露營區是縣內著名觀光景點，不過山區多處路面品質不優，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人今天現勘指出，包括縣道149線、149甲線、雲208及210線、縣道158甲等4條要道路面凹凸不平、路面龜裂及粒料剝落等影響通行，縣府爭取中央補助8800萬元，將趕工在明年農曆春節前改善完成。

古坑櫻花季、咖啡節是當地的指標性活動，連年帶來不少觀光客進入古坑鄉旅遊，加上當地盛產柑橘、竹筍等農作物，交通運輸需求量大；然而，縣道149線、149甲線、雲208及210線、縣道158甲線總長約1.9公里路面，分別有老化、龜裂狀況，張麗善指出，縣府優先一次提報公路總局爭取前瞻計畫，總經費8800萬元，近日獲中央回文核定後將趕辦施工。

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉是雲林山區的觀光重鎮，今年3月在縣議員賴明源、代表會主席鄭和義陪同下拜會張縣長並提報4案觀光道路交通改善計畫，感謝縣府支持協助向交通部爭取經費；另也配合公所提報，獲營建署補助3600萬元改善古坑市區3案道路品質。