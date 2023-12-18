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古坑草嶺賞櫻將有好路可走 雲林4條觀光道投8800萬元改善

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑草嶺櫻花季是國內知名旅遊活動之一，為提供良好交通品質，縣府爭取經費改善要道。本報資料照
雲林古坑草嶺櫻花季是國內知名旅遊活動之一，為提供良好交通品質，縣府爭取經費改善要道。本報資料照

古坑草嶺櫻花季、樟湖十字關露營區是縣內著名觀光景點，不過山區多處路面品質不優，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人今天現勘指出，包括縣道149線、149甲線、雲208及210線、縣道158甲等4條要道路面凹凸不平、路面龜裂及粒料剝落等影響通行，縣府爭取中央補助8800萬元，將趕工在明年農曆春節前改善完成。

古坑櫻花季、咖啡節是當地的指標性活動，連年帶來不少觀光客進入古坑鄉旅遊，加上當地盛產柑橘、竹筍等農作物，交通運輸需求量大；然而，縣道149線、149甲線、雲208及210線、縣道158甲線總長約1.9公里路面，分別有老化、龜裂狀況，張麗善指出，縣府優先一次提報公路總局爭取前瞻計畫，總經費8800萬元，近日獲中央回文核定後將趕辦施工。

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉是雲林山區的觀光重鎮，今年3月在縣議員賴明源、代表會主席鄭和義陪同下拜會張縣長並提報4案觀光道路交通改善計畫，感謝縣府支持協助向交通部爭取經費；另也配合公所提報，獲營建署補助3600萬元改善古坑市區3案道路品質。

張麗善說，多項建設需要長遠擘劃及呼應，古坑鄉整體觀光景點與量正在提升中，打通交通路網才能提供良好休閒場所及活動品質，她絕對不分彼此支持地方建設，提供雲林最安心、安全及安定的生活環境。

雲林縣古坑鄉縣道149線、縣道149甲線、雲208及210線、縣道158甲等4條主要道路，路面分別出現凹凸不平、路面龜裂及粒料剝落等情形影響通行，縣府將投入8800萬元改善。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉縣道149線、縣道149甲線、雲208及210線、縣道158甲等4條主要道路，路面分別出現凹凸不平、路面龜裂及粒料剝落等情形影響通行，縣府將投入8800萬元改善。記者陳苡葳／攝影

古坑 櫻花季 張麗善

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