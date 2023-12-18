噪音車小心了！南市聲照設備到位 30處熱區路段是重點

南市積極建構電動車友善使用環境，環保局今宣布，已獲中央補助2億5000萬，明年度希望達區區有充電樁的目標，數量共356座，而為了打擊車輛噪音，年底前達到19套聲音照相設備，明年再增設11套，統計前11個月已經裁處282件違規。

台南市政府環保局今天在藏金閣2館舉辦年終記者會，呈現環保設施優化、淨零永續推動、環境品質改善及擴大科技執法等亮眼成績，也宣布多項措施。藏金閣2館今年開幕後，展示各項資源再利用文創小物、親子閱讀區大受好評，已成南部地區推廣淨零永續重要場域，另，興建淨圓滿紙錢2爐增加燒化量、智慧回收島24小時零人力智慧化服務等，都是「環保設施升級再優化」的最佳示範。

民眾最關心的電動車充電樁與噪音取締問題，局長許仁澤說，建構電動車友善使用環境，已獲中央補助2億5000萬，明年度希望達到區區有充(換)電樁的目標，預計快充電樁90座、慢充電樁266座；電動機車方面，目前業者設超過400座的電池交換站，將針對沒設而有設置必要的地區也設置電池交換站。

許仁澤也宣布，2套類固定式聲音照相設備已經到位並上線，累積目前有19套聲音照相設備，其中15套固定式、4套移動式，明年將再增加11套，主要用在檢舉及發生率較高的熱區，包含安平區安北路、安平路、中西區民生路2段、金華路、和緯路延長段、中華西路2段、永康中正南路、中華路、大灣路、東橋7路等30處熱區路段。統計今年1至11月透過聲音照相設備已裁處282件，另環檢監路上攔檢111件，未來更多取締設備投入，件數會更多，讓改造車輛可能的噪音違規無所遁形。

環保局也表示，1年來針對 12 歲以下兒童直系血親，首創提供電動機車加碼補助的幼幼專案；為降低石綿建材廢棄物對人體與環境危害，推出到府協助清運汰換石綿建材的貼心服務，今年共有225戶受惠，淘汰235噸。

另，通過31場沼液沼渣農地肥分使用計畫，在柳營八翁酪農區建置全台最大的畜牧糞尿廢水集中處理廠，收受處理3610頭牛的糞尿並進行澆灌堆肥、沼氣發電，構成農、牧、環境三贏的循環經濟典範。