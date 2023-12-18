高鐵嘉義站特定區招商引進Outlet 最快2028年營運
為推動高鐵嘉義車站特定區發展，交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，12月11日召開綜合評審會議，選出格珞麗亞企業股份有限公司為最優申請人，將規劃2至3層樓Outlet，最快2028年營運。
鐵道局說明，「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商土地面積近3萬坪，容積率240%，為50年地上權開發案，格珞麗亞企業股份有限公司將規劃2至3層樓大型折扣購物中心（Outlet）及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，引入嘉義相對缺少的大型商業服務設施。
鐵道局指出，格珞麗亞企業股份有限公司將投入48億元，取得銀級以上綠建築標章、合格級以上的智慧建築標章，全案規劃分為三期開發，第一期開發預計於2028年營運，第二期開發預計於2030年營運，全案預計於2032年開發完成，將可完善站區機能，提供地方就業機會，並帶動高鐵站區周邊發展。
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