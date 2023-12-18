快訊

NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

清境2停車場開始全天收費無上限 久占「車露族」消失

他網訂15坪雙人房…入住僅7坪要價4280元 業者：含公共空間

高鐵嘉義站特定區招商引進Outlet 最快2028年營運

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
嘉義高鐵站特定區將規劃2至3層樓Outlet，最快2028年營運。高鐵嘉義站示意圖，本報資料照
嘉義高鐵站特定區將規劃2至3層樓Outlet，最快2028年營運。高鐵嘉義站示意圖，本報資料照

為推動高鐵嘉義車站特定區發展，交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，12月11日召開綜合評審會議，選出格珞麗亞企業股份有限公司為最優申請人，將規劃2至3層樓Outlet，最快2028年營運。

鐵道局說明，「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商土地面積近3萬坪，容積率240%，為50年地上權開發案，格珞麗亞企業股份有限公司將規劃2至3層樓大型折扣購物中心（Outlet）及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，引入嘉義相對缺少的大型商業服務設施。

鐵道局指出，格珞麗亞企業股份有限公司將投入48億元，取得銀級以上綠建築標章、合格級以上的智慧建築標章，全案規劃分為三期開發，第一期開發預計於2028年營運，第二期開發預計於2030年營運，全案預計於2032年開發完成，將可完善站區機能，提供地方就業機會，並帶動高鐵站區周邊發展。

嘉義 Outlet

延伸閱讀

台鐵5無照駕駛工程維修車挨罰30萬 成鐵道局開罰首例

桃市府步行會勘捷運青線13公里 計畫輕軌串連兩大都心

華泰Outlet可望在嘉義高鐵投資 翁章梁：竭誠歡迎

今年營收朝120億邁進！華泰名品城鎖定南部展店 其中「這點」最關鍵

相關新聞

國際市場需求低…台南資源回收物量變多售價下滑 10年間腰斬

台南市環保局10年前資源回收物賣5千萬元，但受到國際市場需求量低致價格下滑，缺工、工資漲等影響，即使回收數量增加，但連...

台江社群體檢人行空間不友善 缺乏庇護島、電箱擋道

台南市安南區人口已突破20萬人，又適逢台江建庄200年，台南社大台江分校等社群發起以台江文化中心為中心，建構周圍學校民眾...

高鐵嘉義站特定區招商引進Outlet 最快2028年營運

為推動高鐵嘉義車站特定區發展，交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投...

生育補助加碼至6萬全台最高 張麗善誇口：2年催生萬名新生兒

雲林縣去年新生兒3340人，創歷年新低，今年截至11月底尚未突破3千人，雲林縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」...

公車站有「亮點」！ 台南首創全數站牌設置太陽能照明

台南公車再添「亮點」，交通局為增進市民夜間候車的環境，開發輕巧的太陽能LED照明裝置，將陸續於全市約3500處公車站牌安...

關懷資收個體戶 嘉市優惠價收購

資源回收品變賣價格逐年下降，也讓撿拾資收人士愈難維持生計，人數有遞減情形。嘉義市列管的資收個體戶前年有246人，去年23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。