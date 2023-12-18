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生育補助加碼至6萬全台最高 張麗善誇口：2年催生萬名新生兒

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（前排右二）推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前排右二）推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影

雲林縣去年新生兒3340人，創歷年新低，今年截至11月底尚未突破3千人，雲林縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，要在2年內催生一萬名新生兒，今宣布首胎生育津貼從一萬元加碼至3萬元，明後年大小龍年出生再加碼坐月子補助3萬元，每胎可領6萬元，為全台最多，另補助女性凍卵3萬元。

雲林縣今年截至11月底僅2939名新生兒，張麗善表示，她上任後已將生育津貼提高至首胎一萬元，第二胎後每名遞增補助一萬元，但仍有許多民眾為領外縣市比雲林多幾千元的補助，將戶籍遷出，她受到很大刺激，決定明年推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」。

張麗善表示，明年起雲林縣生育津貼加碼只要在生產前父或母一方設籍雲林滿三個月，前三胎提升補助至3萬元，第四胎起每胎補助10萬元，迎接龍年，只要在2024、2025大小龍年生產者，再加碼3萬元坐月子補助，也就是前3胎即可獲得生育補助6萬元、第4胎起可獲補助13萬元。社會處長林文志表示，生育津貼加碼後，補助為全台最高，應可有效刺激將新生兒的戶籍留在雲林。

雲林縣衛生局長曾春美說，考量現代女性可能因工作或其他因素導致晚婚晚孕，今年初開始補助25至40歲育齡女性凍卵補助2萬元，目前有2人提出申請，明年將提高至3萬元。

張麗善說，生育率下降，衍生出來的可能是幼兒園、國小教師沒有工作等問題，茲事體大，增產報國是現在最重要的事情，萬寶龍計畫預計2年催生1萬名新生兒，縣府另準備3萬包新生兒紙尿布，每名新生寶寶出生登記時，就可同步領取3包紙尿布。

雲林縣議員李明哲、簡慈坊、廖偉晴、黃美瑤及中華民國幼教聯合總會長廖文秀等人對縣府提出的催生政策都表示支持，希望在友善的托育環境加上生育津貼加碼刺激，能大幅提升雲林生育率。

雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，只要在2024、2025大小龍年生產者，每胎補助6萬元，要在2年內催生一萬名新生兒。記者陳雅玲／攝影

雲林 生育補助 新生兒 張麗善

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