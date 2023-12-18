公車站有「亮點」！ 台南首創全數站牌設置太陽能照明

台南公車再添「亮點」，交通局為增進市民夜間候車的環境，開發輕巧的太陽能LED照明裝置，將陸續於全市約3500處公車站牌安裝，涵蓋市區、郊區、山區，成為全市第一個全面點亮公車站牌的城市。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲注重行的安全，隨著大台南公車已成為民眾重要的交通工具之一，郊區近年也增設許多小黃公車站牌，但有些站牌位置偏遠，道路照明不足，等車沒安全感，也造成公車司機不易識別有人候車而過站不停。

為了讓民眾夜間也能安心等車，公共運輸處特別開發一款照明設備，加裝在原有站牌，因採LED耗電量小，可透過太陽能板於日間充電，夜間自動點亮。經過1年多的測試改良，目前已招標由廠商量產，將陸續裝設。

王銘德說，這套公車站牌太陽能LED照明設備輕巧，不必申請用電，又可直接安裝在原有站牌，工期短且省成本，加上已爭取中央約1400萬元的補助，將可很快普及到大台南各地。

公共運輸處長吳俁之指出，公車站牌太陽能LED照明今年底將裝設約400處，明年將完成全市3500處站牌設置，屆時將成為全國第一個在公車站普設照明的縣市，也讓夜間候車民眾可更加安心。