雲林藝陣賽 創意武功嗨翻天

全國菁英鬥陣盃藝陣大賽連兩天在雲林縣體育館盛大登場，昨天來自全國數十支的家將、戰鼓、獅陣頭隊伍齊聚，五花八門的技藝，搭配創意特技武功，亦古亦今，讓全場嗨翻天。縣長張麗善主持開賽，指出比賽引領民眾深入了解台灣獨特宮廟藝陣文化，深具意義；議長黃凱喊話，希望下屆繼續留在雲林舉辦。

比賽結果，最佳競技隊伍的南獅類組為台灣藝權龍獅體育會、家將類是台北拱吉堂本館什家將、戰鼓類是藝權戰鼓團；最佳團體獎部分，南獅類為基隆吉師打國術龍獅團、家將類是西來庵吉興堂、戰鼓類是聯豐龍獅戰鼓團。

藝陣大賽由中華菁英藝陣文化協會、雲林縣政府及縣議會共同舉辦，張麗善說，雲林是宗教大縣，擁有許多傳統藝陣文化，來自全國的家將、南獅、戰鼓等藝陣不僅保存傳統，更有嶄新的創意，展現不一樣的風華。

黃凱說，藝陣文化傳統與創新的交流，同時結合文化展覽、講座、藝人表演，讓民眾親近藝陣文化之美。

這場藝陣大賽開場秀由去年冠軍的嘉邑山海鎮民俗藝術團演出精彩家將、齊天表演藝術團與青年高中演出獨特的戰鼓、長興呂師父龍獅團也表演南獅，知名表演藝術團隊極鼓擊與玖壹壹聯袂壓軸演出，另展出許多大型家將臉譜及裝置物、舞獅、戰鼓、公仔等民俗藝品。