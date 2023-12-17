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佛畫大師夏荊山回嘉義開展 眾人爭睹8公尺大佛畫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠與來賓一同欣賞「千手千眼觀世音菩薩」巨幅佛畫開畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與來賓一同欣賞「千手千眼觀世音菩薩」巨幅佛畫開畫。圖／嘉義市政府提供

嘉義市文化局與佛光山圓福寺、佛光山嘉義會館與夏荊山文化藝術基金會聯合主辦「悟佛：夏荊山大師展」43件佛畫藝術瑰寶，即日起至明年2月25日於佛光山嘉義會館展出。市長黃敏惠與來賓共同見證珍貴典藏的８公尺「千手千眼觀世音菩薩」巨幅佛畫開畫。

市長黃敏惠表示，夏荊山在1949年隨部隊來台，第一個定居的城市就在嘉義，今年文化局文化藝廊舉辦「眾神回嘉：夏荊山大師鍾馗特展」之後，能再度看到夏大師的作品回到嘉義令人開心。

黃敏惠朗誦星雲大師的開示「幸福是什麼」，分享「幸福就是觀念轉變彼陣開始」，夏荊山兼具傳統與新意的藝術創作，帶領大眾領略佛教藝術之美外，每幅畫作都有他平易近人的心得體悟與佛教經典智慧，撫慰人心。

佛光山圓福寺住持覺禹法師表示，「悟佛：夏荊山大師展」，每幅珍貴的畫作都是夏荊山對佛法的體悟，以及對佛菩薩的瞭解，唯有對佛菩薩有深刻的體悟，才能畫出佛菩薩的神韻。

夏荊山文化藝術基金會特別安排珍貴館藏「千手千眼觀世音菩薩」巨幅佛畫開畫，董事長趙忠傑表示，夏荊山來台後，與當時台北故宮院長杭立武碰面，有機會看到許多故宮收藏的經典國寶，受其中宋人所畫「千手千眼觀世音菩薩」啟發，進而臨摹完成這幅長達8公尺的畫幅。

基金會表示，有「跨世紀佛畫藝術第一人」的夏荊山（1923至2019年）出生於山東濰坊，自幼便隨著知名畫家郭味蕖學習丹青。1949年以軍醫身分隨部隊來台，嘉義是夏荊山來台定居成家立業的第一座城市，近10年的歲月是他人生展開另一個階段的重要之地。1954年夏荊山從嘉義到台中拜南亭法師為師，從此皈依佛門；1958年結識恩師南懷瑾後潛修佛法，鑽研佛像繪畫藝術；1988年後因自身感悟，發願以畫傳佛法，將自身修持體悟與定力投射於畫中，展現佛像莊嚴與飽滿豐美神韻，如法如律、形神兼備。觀音聞聲救苦，法相巧妙變化；菩薩色彩斑斕，怡然自得；鍾馗、達摩、高仕人物等道釋畫，表達夏荊山對紅塵萬象的關注與態度。

「悟佛：夏荊山大師展」梳理夏荊山畢生精華之佛畫藝術瑰寶共43件，以「入世紅塵」、「超凡境界」2大主題，傳達「自學、自修、自悟、自覺、自成佛」的理念，呈現轉凡成聖的創作歷程。

嘉義市長黃敏惠與來賓一同欣賞「千手千眼觀世音菩」巨幅佛畫開畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與來賓一同欣賞「千手千眼觀世音菩」巨幅佛畫開畫。圖／嘉義市政府提供
佛畫藝術巨擘夏荊山43件藝術瑰寶吸引民眾駐足品味。圖／嘉義市政府提供
佛畫藝術巨擘夏荊山43件藝術瑰寶吸引民眾駐足品味。圖／嘉義市政府提供
夏荊山文化藝術基金會董事長趙忠傑（左）致贈嘉義市長黃敏惠（右）琉璃紀念品。圖／嘉義市政府提供
夏荊山文化藝術基金會董事長趙忠傑（左）致贈嘉義市長黃敏惠（右）琉璃紀念品。圖／嘉義市政府提供

嘉義 佛光山 黃敏惠 佛教 法師 國寶 星雲大師

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