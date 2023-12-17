全國菁英鬥陣盃雲林登場 精彩家將戰鼓嗨翻天

全國菁英鬥陣盃藝陣大賽今天在雲林縣體育館盛大登場，來自全國各地數十支的家將、戰鼓、獅陣頭隊伍，齊聚尬獅競技，雲林縣長張麗善、議長黃凱等人主持開賽，各陣頭出場，五花八門的陣頭技藝，搭配創意特技武功，亦古亦今，讓人大開眼界，全場歡呼聲加油聲嗨翻天，也展現傳統文化之美。

由中華菁英藝陣文化協會、雲林縣政府及雲林縣議會共同舉辦的第2屆全國菁英鬥陣盃藝陣大賽，縣長張麗善表示，雲林是宗教大縣擁有許多傳統藝陣文化，來自全國的家將、南獅、戰鼓等藝陣，不僅保存傳統，更有嶄新的創意，展現不一樣的風華，引領民眾深入了解台灣獨特宮廟藝陣文化，深具意義。

議長黃凱也說，雲林藝陣文化發展已久，菁英鬥陣盃到雲林比賽，是正確選擇，期待傳統與創新的交流，擦出更美的藝術火花，同時透過菁英鬥陣文化祭，結合文化展覽、講座、藝人表演，讓民眾親近藝陣文化之美。

這場藝陣大賽，邀請藝人沈玉琳、孫德榮、趙正平、歐漢聲、潘若迪、顏正國等人擔任創意評審一同選出藝陣王，今天開場秀由去年冠軍的嘉邑山海鎮民俗藝術團演出精彩家將、齊天表演藝術團與青年高中演出獨特的戰鼓、長興呂師父龍獅團也表演南獅，知名表演藝術團隊「極鼓擊」與全台最LOCAL嘻哈饒舌團體「玖壹壹」聯袂壓軸演出，贏得滿場掌聲。