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全國菁英鬥陣盃雲林登場 精彩家將戰鼓嗨翻天
全國菁英鬥陣盃藝陣大賽今天在雲林縣體育館盛大登場，來自全國各地數十支的家將、戰鼓、獅陣頭隊伍，齊聚尬獅競技，雲林縣長張麗善、議長黃凱等人主持開賽，各陣頭出場，五花八門的陣頭技藝，搭配創意特技武功，亦古亦今，讓人大開眼界，全場歡呼聲加油聲嗨翻天，也展現傳統文化之美。
由中華菁英藝陣文化協會、雲林縣政府及雲林縣議會共同舉辦的第2屆全國菁英鬥陣盃藝陣大賽，縣長張麗善表示，雲林是宗教大縣擁有許多傳統藝陣文化，來自全國的家將、南獅、戰鼓等藝陣，不僅保存傳統，更有嶄新的創意，展現不一樣的風華，引領民眾深入了解台灣獨特宮廟藝陣文化，深具意義。
議長黃凱也說，雲林藝陣文化發展已久，菁英鬥陣盃到雲林比賽，是正確選擇，期待傳統與創新的交流，擦出更美的藝術火花，同時透過菁英鬥陣文化祭，結合文化展覽、講座、藝人表演，讓民眾親近藝陣文化之美。
這場藝陣大賽，邀請藝人沈玉琳、孫德榮、趙正平、歐漢聲、潘若迪、顏正國等人擔任創意評審一同選出藝陣王，今天開場秀由去年冠軍的嘉邑山海鎮民俗藝術團演出精彩家將、齊天表演藝術團與青年高中演出獨特的戰鼓、長興呂師父龍獅團也表演南獅，知名表演藝術團隊「極鼓擊」與全台最LOCAL嘻哈饒舌團體「玖壹壹」聯袂壓軸演出，贏得滿場掌聲。
除了藝陣大賽，民俗教授林茂賢也帶領深入探索藝陣背後的故事及台灣傳統戲劇民謠之美，多支超人氣樂團也登台演出，藝陣搭配新浪潮音樂，並展出許多大型家將臉譜及裝置物、可愛的舞獅和戰鼓、公仔等民俗藝品，再加上美食市集，吸引大批年輕人觀賞。
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