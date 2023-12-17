寒冬勸募不足800萬元 弘道基金會號召協助孤獨長者

嘉義縣老年人口比22%是全台之冠，隨著老老相依一方先離開，老人獨居及心理輔導成重中之重，弘道基金會嘉義縣服務處照顧1140名長者，幫助痛失摯愛的阿嬤走出悲傷，也讓中風的阿公重拾笑容，歲末勸募明年經費仍差800萬元，處長張儀芬鼓勵大家一起響應。

張儀芬表示，晚年階段將面臨喪偶、退休、子女離家、身體退化等失落事件，甚至開始一個人的獨居生活；國內外研究發現，經歷喪偶事件對長者身心健康影響最大，可能會產生失眠、食慾不振等症狀，還會有空虛寂寞、自責悔恨等情緒，嚴重時甚至有憂鬱輕生念頭。

張儀芬也說，在長者孤單的獨居生活中，有人在身旁關心是很重要的，弘道基金會串連關懷據點、居家服務，以及志工陪伴鼓勵，讓長者感受到有人陪伴的溫暖，每年都會發起寒冬歲末募款，用於春節年菜及全年助老服務費，今年勸募金額還缺800萬元，盼響應愛心捐款。

66歲淑貞阿嬤說，她19歲從台北遠嫁嘉義，家庭幸福美滿，還會和先生一起洗澡搓背，但先生退休後不幸罹癌病逝，讓她一度憂鬱到走不出來，直到鄰居邀約結伴到據點，才找回生活重心，還練習演唱針線情，希望傳遞濃濃的思念，告訴在天上的先生，她有好好地過日子。

弘道居家服務員說，還有一名65歲簡阿公，幾年前因中風不良於行，都是妻子在照顧他，但妻子今年初癌症離世後，意志消沉健康急轉直下，幸好在大家鼓勵下，簡阿公點頭答應走出家門，剛踏進據點的簡阿公有些害羞，但逐漸被熱鬧氣氛感染，如今已重拾笑容走出低潮。