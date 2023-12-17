快訊

酒醉女辱罵踹傷女警…傳警職權索取和解金？北投分局：合意和解沒逼迫

漏網鏡頭！綠營的他和侯友宜同台「比OK」超尷尬 柯文哲15分鐘內猛吃離場

象鼻岩崩落...野柳女王頭最新頸圍揭曉 一圖看50年變化「雙下巴沒了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒冬勸募不足800萬元 弘道基金會號召協助孤獨長者

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
弘道基金會今年歲末寒冬勸募不足800萬元，鼓勵愛心捐款幫助孤獨長者，讓大家吃到熱騰騰年菜。圖／弘道基金會提供
弘道基金會今年歲末寒冬勸募不足800萬元，鼓勵愛心捐款幫助孤獨長者，讓大家吃到熱騰騰年菜。圖／弘道基金會提供

嘉義老年人口比22%是全台之冠，隨著老老相依一方先離開，老人獨居及心理輔導成重中之重，弘道基金會嘉義縣服務處照顧1140名長者，幫助痛失摯愛的阿嬤走出悲傷，也讓中風的阿公重拾笑容，歲末勸募明年經費仍差800萬元，處長張儀芬鼓勵大家一起響應。

張儀芬表示，晚年階段將面臨喪偶、退休、子女離家、身體退化等失落事件，甚至開始一個人的獨居生活；國內外研究發現，經歷喪偶事件對長者身心健康影響最大，可能會產生失眠、食慾不振等症狀，還會有空虛寂寞、自責悔恨等情緒，嚴重時甚至有憂鬱輕生念頭。

張儀芬也說，在長者孤單的獨居生活中，有人在身旁關心是很重要的，弘道基金會串連關懷據點、居家服務，以及志工陪伴鼓勵，讓長者感受到有人陪伴的溫暖，每年都會發起寒冬歲末募款，用於春節年菜及全年助老服務費，今年勸募金額還缺800萬元，盼響應愛心捐款。

66歲淑貞阿嬤說，她19歲從台北遠嫁嘉義，家庭幸福美滿，還會和先生一起洗澡搓背，但先生退休後不幸罹癌病逝，讓她一度憂鬱到走不出來，直到鄰居邀約結伴到據點，才找回生活重心，還練習演唱針線情，希望傳遞濃濃的思念，告訴在天上的先生，她有好好地過日子。

弘道居家服務員說，還有一名65歲簡阿公，幾年前因中風不良於行，都是妻子在照顧他，但妻子今年初癌症離世後，意志消沉健康急轉直下，幸好在大家鼓勵下，簡阿公點頭答應走出家門，剛踏進據點的簡阿公有些害羞，但逐漸被熱鬧氣氛感染，如今已重拾笑容走出低潮。

弘道老人福利基金會表示，今年勸募助老服務還缺800萬元，捐款800元讓長者吃年菜，捐款1200元幫助長者過好年，捐款3000元提供全年照顧。

弘道基金會幫助孤獨長者找回生活重心，66歲淑貞阿嬤練唱針線情傳遞對丈夫思念。圖／弘道基金會提供
弘道基金會幫助孤獨長者找回生活重心，66歲淑貞阿嬤練唱針線情傳遞對丈夫思念。圖／弘道基金會提供

獨居 嘉義 老年人口 愛心 募款

延伸閱讀

外帶年菜「阿利海鮮」澎派鮮味饗宴！除夕夜闔家團聚迎金龍

罹神經罕病妙齡女中風+妄想 已故權威醫揪出全台首例

免費報名【講座&聖誕音樂會】寒流來襲！醫師教你急性中風處理、慢性預防

不堪中風照護壓力弒母 兒子曾發文「我要下地獄了」

相關新聞

朴子配天宮海表聖會回鑾安座 27天遶境巡安圓滿完成

嘉義縣朴子配天宮12年一次的海表聖會為期27天，走訪7鄉鎮、53庄巡安賜福，今天凌晨2點多在董事長蔡承宗帶領下回鑾安座，...

寒冬勸募不足800萬元 弘道基金會號召協助孤獨長者

嘉義縣老年人口比22%是全台之冠，隨著老老相依一方先離開，老人獨居及心理輔導成重中之重，弘道基金會嘉義縣服務處照顧114...

第600萬人次國際旅客抵嘉 嘉義市住宿人次有望破新高

來自新加坡的Tan Chong Lim與家人第4次來台旅遊，幸運成為交通部第600萬人次來台旅客，而他選擇來台的落腳城市...

台南市立馬場重啟 串起黃金海岸觀光

30多年的台南市立馬術場，過去缺乏整理被形容為「一片荒蕪」，市府爭取體育署補助1515萬元整修，打造符合國際比賽標準的馬...

嘉市管樂節 53團隊踩街創紀錄

第31屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨天登場，邀請6支日本管樂團隊、47支國內隊伍創下歷年最高，人潮擠爆中山路；市長黃敏惠...

七股鹽山藝術季 蓋出安平古堡

台南七股鹽山是南市沿海「第1高峰」，雲嘉南濱海國家風景區管理處用300公噸粗鹽打造9座鹽雕，舉辦一見雙雕藝術季，昨開幕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。