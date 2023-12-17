朴子配天宮海表聖會回鑾安座 27天遶境巡安圓滿完成
嘉義縣朴子配天宮12年一次的海表聖會為期27天，走訪7鄉鎮、53庄巡安賜福，今天凌晨2點多在董事長蔡承宗帶領下回鑾安座，敬拜並行三獻禮，全台數百家宮廟神轎和陣頭湧入朴子配天宮辭駕，高空煙火絢爛奪目，鞭炮聲響徹雲霄，讓朴子市成為熱鬧非凡的不夜城。
樸仔媽回鑾熱鬧一整天，所有陣頭及友宮鑾轎巡安朴子市區，昨晚都到配天宮辭駕，樸仔媽鑾轎直到今天清晨2點多才回到配天宮，董事長蔡承宗點燃3響炮，恭迎太子爺、三媽、二媽及開基媽回鑾，率領爐主及宮務幹部在安座典儀行三獻禮，清晨3點多圓滿完成任務。
朴子配天宮董事長蔡承宗說，感謝所有信眾共同完成樸仔媽歷史使命，12月24日下午5點將開香，舉辦「媽祖祀宴暨古董神轎展」，席開5千桌恭宴媽祖，包括6組每桌20萬的媽祖大宴，以及108桌牲禮宴桌、108桌酒宴桌、108桌花粉宴桌、108桌各式水果宴桌等，展現海表聖會盛大特色。
蔡承宗表示，今年適逢12年一次的遶境科年，27天遶境行經當年隸屬台南州東石郡的朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳等 7鄉鎮，感謝53庄村民及231間友宮廟鼎力襄助，讓信眾再次感受樸仔媽護佑，重現南部沿海地區難得一見的宗教聖會。
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