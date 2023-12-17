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重金屬分析行動實驗室 斗六啟用
環境部斥資3千萬元在雲林斗六工業區布設全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室，環境部長薛富盛昨天參加啟用，他指出，車內放置離子層析儀、PM2.5自動監測儀器等4部儀器，「哪裡有需要，實驗室就開到現場採樣、化驗」。縣府表示，解析斗六PM2.5超標原因並追查來源。
過去傳統偵測手法可能受檢測處風向變化影響，國家環境研究院表示，原只能在實驗室進行的懸浮微粒、重金屬成分設備，透過整合裝設至行動實驗室中，不受地域限制、採證容易，每小時滾動偵測及更新資料，大幅提升效率及解析度。
薛富盛、立委劉建國、縣府環保局長張喬維等人共同揭牌啟動行動實驗室運作。
薛富盛說，斗六地區PM2.5平均濃度102年時為每立方公尺34微克，中央、地方政府聯手防治，至去年已下降為每立方公尺18.9微克，改善率近50%，明年啟動新一期空汙防制計畫，預期降至每立方公尺15微克。劉建國讚賞說，展現政府堅決防治空汙的決心。
張喬維指出，根據研究及模擬，雲林有近30%汙染來源來自縣境外，未來與中央合作，透過資料解析斗六PM2.5超標原因並追查來源，有助啟動縣市區域治理、擬定汙染減量策略。
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