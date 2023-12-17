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嘉市管樂節 53團隊踩街創紀錄

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨天登場，隊伍數創歷年新高，圖為來自日本管樂隊伍「日本大洗高等學校吹奏樂隊」。記者李宗祐／攝影
嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨天登場，隊伍數創歷年新高，圖為來自日本管樂隊伍「日本大洗高等學校吹奏樂隊」。記者李宗祐／攝影

第31屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨天登場，邀請6支日本管樂團隊、47支國內隊伍創下歷年最高，人潮擠爆中山路；市長黃敏惠表示，管樂節超過70場精彩演出，「整個嘉市就是表演場域！」市府表示，今有日本行進大賽金獎團隊的日本大洗高校帶來專場表演，活動延續至明年元旦不停歇。

踩街開幕式由馬來西亞吉隆坡表藝中心管樂團吹響城市樂章，日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部接著行進管樂演出，瞬間點燃現場氣氛，黃敏惠、監察院前院長張博雅等人一起拉布條展開踩街。

踩街隊伍由在地代表團隊嘉義女中樂旗儀隊領軍從中央噴水池出發，6支日本管樂團隊接續登場，一路往市府方向，天氣晴朗氣氛熱絡，中山路沿途人潮夾道歡迎、揮舞旗幟；昨天晚會有跨國4團聯演、經典變換隊形表演等。

黃敏惠說，31年來度過疫情、寒流，用管樂來帶動大家，遇到再多困難都可以走出來，今年突破以往來到53個團隊，嘉市已是國際管樂團的標竿。

文化局表示，瀧川高校結合社區今下午2點在文創園區快閃秀，日本大洗高校「Blue-Hawks 魔幻青鷹」下午3點在市立體育場的「嘉管30+1 獨嘉表演」專場加碼演出；管樂節期間在音樂廳、文化公園及中正公園等都有演出，可上官網查詢。

日本 團隊 樂團 黃敏惠 嘉義

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