台南鹽水越夜越美麗 「漫月美行動」小鎮就是藝術館

台南市政府2019年啟動「月之美術館」計畫，以「鹽水就是一座美術館」概念，延續月津港燈節累積的人氣，藉由常態性藝文展演把短期節慶活動轉型，讓人平常在街區巷弄，也能欣賞一些常設作品及豐富的藝術活動，2023「漫月美行動」今晚開幕，共有18件常設作品分布在街區、老屋，等著遊客、民眾來「尋寶」。

南市府文化局指出，這次由14組藝術團隊，帶來6件新設作品，還有12件分布在5條街區及老屋空間的常設作品，開幕場地色彩繽紛的燈籠作品是由禹禹藝術工作室帶領地方共創的《點亮‧愛呀》，還有日本藝術家胡宮雪娜帶來大型充氣作品《兔龍》，創造出歷史螺旋式的趣味感。

而藝術家賴彥勳在造月工坊的創作《How we build a MOON [8bit]》讓民眾一窺造月工作樣貌，藝術家姚紅作品《科技蜃樓》則以特殊的圖紙疊合符碼語彙，來探討各種社會處境；藝術家宮保睿在魚鱗巷的《愛如異托邦》作品，透過光的聚集與鏡面的反射，勾勒出想像空間；森屾創作工作室《雲間有座神獸山》期待人們回歸原始純真的狀態。

這次也首度導入AR擴增實境導覽方式，民眾用手機掃描在各街區巷口的光標籤機進行定位，進入虛擬地圖就有作品簡介，看展覽搭配日常美術課遊戲及AR擴增實境導覽，帶來更多互動觀賞體驗，展覽期間每晚6點到10點啟燈。