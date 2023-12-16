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耶穌基督後期聖徒教會台南辦「聖誕市集」 集發票助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供

耶穌基督後期聖徒教會今天在台南市永康教堂舉辦「聖誕市集」與音樂晚會、舞台劇表演活動，攤販都穿著「耶穌時期」的古代服裝，要帶大家「一起穿越回2000年前伯利恆的生活」。現場準備了好吃的食物、好玩的遊戲，鼓勵民眾帶著發票來兌換園遊券，全部兌換的發票都捐贈社福單位。

後期聖徒教會希望每個人藉著小小的愛心，集結起來有更大的力量來幫助更多的人，「藉此來紀念耶穌基督為我們所做的事」，去服務更多的人，讓每一個人在這特別的時節，都能感受到溫暖與愛的延續。

教會聯絡人黃馨慧表示，這場聖誕活動因為眾人小小的善舉，讓弱勢的人們在這寒冷的氣溫下，心中也能感受到溫暖。就如同「光照世人，是耶穌基督後期聖徒教會的邀請，讓聖誕節轉化成服務的季節，藉由不同的服務來觸動人心和改變生命」。

晚上7點半到9點在教堂將舉辦音樂表演、「第四個博士」舞台劇演出，希望音樂和舞台劇呈現，「讓大家可以再次感受到基督的仁愛精神」。

台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
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台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
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台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
台南市耶穌基督後期聖徒教會舉辦「聖誕市集」，收集發票助弱勢。圖／教會提供
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