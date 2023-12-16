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遵循古禮不在928 國內罕見農曆祭孔 歸仁敦源聖廟登場

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
祭孔典禮全程約半小時，雖無佾生、佾舞，但儀式簡單隆重。記者李文德／攝影
祭孔典禮全程約半小時，雖無佾生、佾舞，但儀式簡單隆重。記者李文德／攝影

台南歸仁敦源更聖廟供奉孔子，被俗稱「新豐區孔廟」，由原台南縣新豐區五區「永康、歸仁、仁德、關廟、龍崎」輪流舉辦祭孔典禮，2017年起依循清朝時期的民間慣例，改回農曆11月4日舉行，是國內罕見農曆祭孔活動。今早舉行孔子誕辰2573周年釋奠典禮，短短半小時祭孔典禮，雖簡單卻隆重，吸引當地民眾、紅瓦厝國小學童近百人也趁機參與。

敦源聖廟是新豐區重要的祭孔場所，源於清光緒初期，地方文人共同組成以國學發揚為主的「敦源社」，1927年各界募款建廟迄今已96年，每年由永康、歸仁、仁德、關廟、龍崎5區公所輪流主辦祭孔，是特殊的「私設儒廟，官辦祭典」，流傳當地已久的地方習俗。

過去敦源聖廟也與大多孔廟相同，在國曆9月28日舉行祭孔，但當地文史工作者與耆老考據歷史。歸仁紅瓦厝國小輔導主任許耿肇表示，清代安平縣雜記就有記載「11月初4，孔子誕，里塾均備饌盒、燒紙叩祝」，描述祭典的農曆時間。2017年開始依循清朝時民間慣例，改回農曆11月4日祭孔。

此次祭孔典禮由永康區公所主辦，今天早上由永康區長陳勝楠擔任正獻官，並由歸仁區長朱雅宏、關廟區長李賢村及多位民代擔任陪獻官，更有50位紅瓦厝國小學童到場與祭。祭孔典禮全程約半小時，全程遵循古禮，30位禮生、樂生參與，但無佾生在場無法跳六佾舞，其餘儀式皆遵循台南孔廟古禮進行，主要是三獻禮及與祭者參拜，簡單卻隆重。

祭孔過程中，紅瓦厝國小50位學童逐一向孔子祿位鞠躬致敬，校方表示，盼藉參與地方活動，讓學生感受祭氛圍，使在地傳統文化得以延續。有學童說，從來只知道國曆9月28日教師節要祭孔，不知其實孔子誕辰是在農曆11月4日，此次參加學到了一課，更了解當地特有習俗。

祭孔過程中，紅瓦厝國小50位學童逐一向孔子祿位鞠躬致敬，有學生表示從來不知道孔子誕辰在農曆11月4日，學到了一課。記者李文德／攝影
祭孔過程中，紅瓦厝國小50位學童逐一向孔子祿位鞠躬致敬，有學生表示從來不知道孔子誕辰在農曆11月4日，學到了一課。記者李文德／攝影
敦源聖廟由原台南縣新豐區五鄉輪流舉辦，今永康區公所主辦，永康區長陳勝楠擔任正獻官。記者李文德／攝影
敦源聖廟由原台南縣新豐區五鄉輪流舉辦，今永康區公所主辦，永康區長陳勝楠擔任正獻官。記者李文德／攝影

孔子 孔廟 台南

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