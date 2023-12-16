炒米粉涉賄 嘉縣村長遭偵訊

嘉義縣竹崎鄉紫雲村長蕭俊良日前提供選舉炒米粉遭檢舉涉賄，前天檢調到家中傳訊帶回縣調站偵訊後請回，蕭俊良昨天向竹崎鄉長曾亮哲陳情申冤；蕭俊良說，當總舖師10多年，以往不管藍、綠、無黨叫他炒米粉，都會幫忙，他不知道炒米粉會違法，內心很委屈。

選舉炒米粉涉賄再成為話題，竹崎鄉紫雲村長蕭俊良遭檢舉，連同村內2名70多歲老翁也都被帶去偵訊，造成當天近百名吃到炒米粉村民人心惶惶，有人擔憂睡不著覺，甚至過度緊張換氣，昨天到醫院掛號看診。法務部長蔡清祥指出，簡易炒米粉、貢丸湯是可以的；2011年最高檢察署決定放寬標準，只要造勢場提供包子、碗粿、肉粽、米粉、炒麵等小吃，不算賄選。

蕭俊良含淚說，他是今年第一位提供炒米粉被帶去調查的村長，無奈村民吃碗炒米粉，就被警調叫去問話，造成村民不便和緊張，他深感委屈，對調查他完全配合，但希望選舉能不能吃炒米粉認定上，有一定標準。

曾亮哲強調，支持司法查察賄選，但吃炒米粉便餐若涉嫌賄選，那全國可能有查不完的賄選案，建請檢調預先向大眾宣導說明。

曾亮哲也說，蕭俊良熱心公益，當10幾年廚師，常準備炒米粉或家常便飯讓大家享用，9月間，有立委參選人到他村內辦客廳會，村長同樣準備炒米粉與貢丸湯，卻被對手陣營檢舉，這可能是全國首例。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，此案是嘉義縣調查站及縣警察局依職權通知當事人說明、釐清案情，警調詢問後請回，尚未送至嘉檢複訊，分為選他案。