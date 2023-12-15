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注意！南市登革熱防治調整 不再進入家戶噴藥、改用殺蟲劑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市登革熱防治家戶入內化學防治熱噴藥只到今天為止，全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱防治家戶入內化學防治熱噴藥只到今天為止，全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治。圖／台南市衛生局提供

台南登革熱防治將調整，因應南市登革熱疫情趨緩，明天起將調整戶內外化學防治措施執行方式，針對單一確診個案將採半徑50公尺戶內氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治，配合半徑100公尺戶外化學防治。

另針對曾以熱煙霧機執行戶內化學防治過之區域，間隔14日後倘該區域仍出現確診病例，則以規畫強制孳生源清除取代噴藥，執行過程中如發現有陽性孳生源(孑孓)或病媒蚊之家戶則再進行氣霧式殺蟲劑防治。

考量疫情逐漸趨緩，市府參考疾病管制署及專家建議將戶內化學防治改以氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)方式執行，噴霧罐噴完後，家戶內地面和家具表面不會有黏膩情形發生，容易清潔打掃，只要經過充分通風後，以濕布擦拭即可。

登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，執行氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)防治時，如有飼養水生生物，水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，人員和寵物務必帶離現場，其餘物品以報紙或布大略掩蓋即可，切勿使用養生膠帶過度包覆，此舉將會形成病媒蚊絕佳的庇護所，進而導致化學防治成效不彰，不但危害自己和家人甚至鄰近居民健康，更增添社區疫情蔓延擴散風險。

市長黃偉哲持續透過環保局清潔車廣播提醒家戶日夜溫差大，斑蚊躲家戶，且壽命長達30天，請市民善用殺蟲劑或電蚊拍殺滅成蚊，並強調防治沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，在登革熱防疫的最後一哩路，需要你我共同來努力。

市議員陳怡珍今天在議會質詢時，確定登革熱疫情噴藥政策將有所調整，家戶入內化學防治熱噴藥只到今天為止，明天開始統一用壓罐方式處理。

衛生局長蘇世斌表示，經陳怡珍發言建議，加上長期觀察數據下來，疫情明顯下降中，因此指揮中心決議調整防疫措施。感謝市府從善如流，在登革熱疫情的末端，調整防疫措施跟作為，減少擾民，恢復如常生活。

南市登革熱防治家戶入內化學防治熱噴藥只到今天為止，全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱防治家戶入內化學防治熱噴藥只到今天為止，全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治。圖／台南市衛生局提供
登革熱防治中心主任蘇世斌提醒登革熱防治全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治。圖／台南市衛生局提供
登革熱防治中心主任蘇世斌提醒登革熱防治全面改用氣霧式殺蟲劑(噴霧罐)執行化學防治。圖／台南市衛生局提供

疫情 登革熱 確診 台南

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