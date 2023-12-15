台南跨年獨家卡司！周興哲、五堅情、韓流女神男團都來了

2024台南好Young跨年演唱會今天由市黃偉哲公布超強卡司， 集結台、港、日、韓星，重磅卡司韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY來台南，還有創作天王周興哲、天團五堅情跨年獨家在台南，金曲新人持修出道以來首次跨年在台南獨家獻唱，市長黃偉哲表示，今年集結多國巨星超強卡司，邀請大家一起來台南跨年迎接台南400。

台南市跨年卡司日前已公布日本流行教主卡莉怪妞外，今天公布來自韓國在唱歌、戲劇及主持全方位發展的韓流女神金世正，有GOD世正的美譽，去年主演的社內相親好平不斷，更是在14日拿下2023 AAA(Asia Artist Awards)最佳演員獎及人氣獎，除了韓流女神外，這次還請到MV破千萬點閱南韓新生代男團VERIVERY，以及香港超人氣歌手Tyson Yoshi。

近年跨足大螢幕並贏得第59屆最佳原創電影歌曲獎的新世代創作天王周興哲，今年跨年演唱獨家在台南；新生代創作歌手持修今年第一次參加跨年晚會就獨家獻給台南；連續4年擔綱台南耶誕跨年表演嘉賓的五堅情；金曲金馬雙料艾怡良；跨演、歌、主持等三棲歌手李玉璽；率性女聲（格格）閻奕格；宅男女神（豆花妹）蔡黃汝；AcQUA源少年； VERA；饒舌歌手大支；以SNOW WHITE入圍第34屆金曲獎六項大獎，並以〈Telephone〉與製作人周已敦共同拿下最佳單曲製作人獎的雙人搖滾樂團JADE；未來少女-紫月光，滿滿豐富的卡司，就是要讓參與的民眾有高品質的視聽饗宴。

連續4年參加台南耶誕跨年系列活動的五堅情成員賴晏駒（小賴）今天出席記者會，展現對台南耶誕跨年系列活動的支持，也帶來精彩的表演驚豔直播的粉絲們，拿下「2023 HITO流行音樂」首播點擊人氣獎的台灣男團VERA，來自荷蘭的美聲歌手Marjolein更是驚喜獻唱，帶來療癒的溫暖歌聲，她跟荷蘭的美聲Martin Hurkens22日晚上7點半至8點半在南紡購物中心為大家帶來精彩表演。

「如果這不叫最強卡司，什麼才是最強！」連續4年來台南跨年的五堅情成員賴晏駒（小賴）現身記者會，強調「台南除了有最濃的人情味，有最好吃的小吃，最好逛的巷弄文化之旅，當然還有最暖心的市長，每一次都給大家最讚的耶誕跨年活動」，滿滿的稱讚直接讓黃市長預為邀請他明年連續第5年再來台南做耶誕跨年表演。