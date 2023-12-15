虎尾糖廠今開工產糖2萬公噸 全國唯一小火車同步啟航

全國唯的台糖小火車今天啟航了！雲林縣虎尾糖廠今天開工，由台糖董事長楊明州主持拋蔗儀式，象徵全面開工，開工3個月製糖期預計榨蔗24.6萬公噸甘蔗，生產2.22萬公噸二砂糖。國內唯一的小火車運蔗也同步啟動，高聳煙囪也開始吐出氤氳白煙傳出濃濃蔗香，將吸引全國鐵道迷前來參觀，台糖也將加強安全遊客防護。

虎尾糖廠今天上午舉行製糖開工儀式，台糖董事長楊明州帶領一同焚香、抛蔗，並恭請福安宮糖廠媽祖遶境並駐駕廠區，祈求製糖順利、人員平安，雲林縣副縣長謝淑亞等人也參加拋蔗儀式，把一捆捆綁有紅絲帶的甘蔗拋進輸送槽，象徵啟動開工。

台糖董事長楊明州表示，虎尾糖廠製糖已116年歷史，目前全台只剩虎尾和善化糖廠還在製糖，虎尾則是唯一使用小火車載運甘蔗的糖廠。虎尾廠即日起至明年3月底止，預計採收甘蔗原料24.6萬公噸，產製2.22萬公噸的本土二砂糖。

他強調，國產二砂、黑糖及糖漿類品質佳，通過ISO9001、ISO22000、HACCP及產銷履歷、清真等多項認證，尤其虎尾廠所產的三溫糖品質甚至遠優於原產地日本，深受市場好評，製糖期間，糖廠高聳煙囪吐出氤氲白煙、懷舊的五分車鳴笛緩行，空氣中瀰漫濃郁蔗糖香，勾勒「虎尾糖都」特有的甜蜜風情，尤其小火車更是鐵道迷必追必拍的聖地。