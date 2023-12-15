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虎尾糖廠今開工產糖2萬公噸 全國唯一小火車同步啟航

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾糖廠今天開工製糖，台糖董事長楊明州帶領進行拋蔗儀式。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工製糖，台糖董事長楊明州帶領進行拋蔗儀式。記者蔡維斌／攝影

全國唯的台糖小火車今天啟航了！雲林縣虎尾糖廠今天開工，由台糖董事長楊明州主持拋蔗儀式，象徵全面開工，開工3個月製糖期預計榨蔗24.6萬公噸甘蔗，生產2.22萬公噸二砂糖。國內唯一的小火車運蔗也同步啟動，高聳煙囪也開始吐出氤氳白煙傳出濃濃蔗香，將吸引全國鐵道迷前來參觀，台糖也將加強安全遊客防護。

虎尾糖廠今天上午舉行製糖開工儀式，台糖董事長楊明州帶領一同焚香、抛蔗，並恭請福安宮糖廠媽祖遶境並駐駕廠區，祈求製糖順利、人員平安，雲林縣副縣長謝淑亞等人也參加拋蔗儀式，把一捆捆綁有紅絲帶的甘蔗拋進輸送槽，象徵啟動開工。

台糖董事長楊明州表示，虎尾糖廠製糖已116年歷史，目前全台只剩虎尾和善化糖廠還在製糖，虎尾則是唯一使用小火車載運甘蔗的糖廠。虎尾廠即日起至明年3月底止，預計採收甘蔗原料24.6萬公噸，產製2.22萬公噸的本土二砂糖。

他強調，國產二砂、黑糖及糖漿類品質佳，通過ISO9001、ISO22000、HACCP及產銷履歷、清真等多項認證，尤其虎尾廠所產的三溫糖品質甚至遠優於原產地日本，深受市場好評，製糖期間，糖廠高聳煙囪吐出氤氲白煙、懷舊的五分車鳴笛緩行，空氣中瀰漫濃郁蔗糖香，勾勒「虎尾糖都」特有的甜蜜風情，尤其小火車更是鐵道迷必追必拍的聖地。

台糖說，虎尾糖廠磚造酒精槽等古蹟打造「糖業文化體驗園區」，同時配合水利署近期將開工，連接糖廠與鄰旁虎尾溪推動「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，形塑虎尾新城市文化休閒廊道與水環境，歡迎大家把握製糖期間，到虎尾追拍糖鐵五分車，探索糖文化，感受甜蜜蜜的製糖風味。

虎尾糖廠今天開工製糖，馬上有遊客參訪，對虎尾糖廠保有傳統運蔗而煉糖均感新鮮好奇。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工製糖，馬上有遊客參訪，對虎尾糖廠保有傳統運蔗而煉糖均感新鮮好奇。記者蔡維斌／攝影
國內唯一保有運蔗小火車的虎尾糖廠開工，五分車首航穿越市區，讓民眾又感受一年的製糖追小火車的季節又來了。記者蔡維斌／攝影
國內唯一保有運蔗小火車的虎尾糖廠開工，五分車首航穿越市區，讓民眾又感受一年的製糖追小火車的季節又來了。記者蔡維斌／攝影
台糖董事長楊明州說明製糖情況並強調台糖所產糖類品質佳。記者蔡維斌／攝影
台糖董事長楊明州說明製糖情況並強調台糖所產糖類品質佳。記者蔡維斌／攝影
國內唯一保有運蔗小火車的虎尾糖廠大批五分車出動到各地運蔗。記者蔡維斌／攝影
國內唯一保有運蔗小火車的虎尾糖廠大批五分車出動到各地運蔗。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠今天開工製糖，恭迎糖廠媽祖進廠駐駕保平安。記者蔡維斌／攝影
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火車 鐵道迷 五分車 糖鐵

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