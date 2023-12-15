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往安平老街注意！台南安億橋免費停車場今起封閉40天整修

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平區「安億橋停車場」今天起封閉整修。圖／交通局提供
台南市安平區「安億橋停車場」今天起封閉整修。圖／交通局提供

台南市安平區「安億停車場」今天起封閉停車區域進行場內鋪面改善，預計明年元月下旬完工後，施工期間僅開放北側慶平路入口，可供停車格約50餘格，民眾可使用鄰近替代停車場，結合Youbike2.0自行車旅遊安平。完工後可提供285席小客車及14席大客車停車位，結合場內人行動線規畫，提升整體服務品質與效益。

交通局長王銘德指出，安億停車場緊鄰安平老街觀光聚落，步行即可快速抵達漁人碼頭、老街及古蹟景點區域，停車區位相當便利，尤以假日及連續假期使用需求較高，考量該停車場開放大客車及小客車停放，長期以來鋪面多已破損不堪使用。加上2024台灣燈會安平燈區將於周邊辦理，為提供完善的停車環境服務，故進行整體檢討改善，停車場空間也納入標線型人行道規畫。

王銘德表示，本次為瀝青鋪面整修工程及格位重新配置並增加標線型人行空間，為加速施工作業及考量周邊尚有替代停車空間，將採整場封閉方式集中工期辦理，預計40天可完成。

施工期間周邊停車需求仍有林默娘公園停車場(永華路二段安億路口)、億載停車場(永華路二段光州路口)、平豐路停車場(永華路二段平豐路口)、及慶平路與安億路路邊停車格等停車空間替代。

交通局指出，安億停車場封閉中央區域施工期間，鄰近漁人碼頭安億路一側尚有約50餘格的汽車格位、機車格位可供使用，民眾可以利用慶平路側的入口進入停車。

台南市安平區「安億橋停車場」今天起封閉整修。圖／交通局提供
台南市安平區「安億橋停車場」今天起封閉整修。圖／交通局提供
台南市安平區「安億橋停車場」今天起封閉整修。圖／交通局提供
台南市安平區「安億橋停車場」今天起封閉整修。圖／交通局提供

停車場 漁人碼頭

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