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讓世界看到！台南柳營火車站前轉乘站入選Arch Daily網站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
柳營火車站前轉乘環境優化工程入選Arch Daily建築知名網站。圖／趙宇晨攝影／台南市政府交通局提供
柳營火車站前轉乘環境優化工程入選Arch Daily建築知名網站。圖／趙宇晨攝影／台南市政府交通局提供

台南市交通局主辦「柳營火車站前轉乘環境優化工程」再獲肯定，繼去年獲得國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎之後，日前更入選世界知名建築網站Arch Daily，藉由入選Arch Daily網站讓世界看見台灣設計力，也提升台南在國際上的能見度。

南市交通局長王銘德指出，譽為世界首屈一指且最具指標性建築媒體Arch Daily，是全球最受歡迎的建築網站之一，截至2022年，每月有1790萬讀者，每月約有2.83億次頁面瀏覽量，為建築系學生必看網站。交通局主辦「柳營火車站前轉乘環境優化工程」，由丁尺建築師事務所設計的作品於日前入選，已上刊供全球所有讀者閱覽。

交通局長王銘德表示，過去柳營火車站前廣場未有完整規畫，以致公車無法駛入，只能在外圍中山西路上設站牌，旅客必須步行近500公尺才能轉搭公車，也無遮風蔽雨動線。

交通局爭取中央公路局補助，完成柳營站前轉乘優化工程，增加公車迴轉空間和停靠區，也將奇美醫院接駁車納入考量，同時設置汽機車停車格、計程車格位、汽車臨停上下客區、自行車停車區，還整體規畫串連柳營站區整體行人空間。

公共運輸處處長吳俁之指出，柳營火車站前轉乘環境優化工程由丁尺建築師事務所設計，除了基本交通功能，更採現代設計手法，不但視覺上富穿透的節奏感，動線上也營造出適合洄游其中的豐富行走體驗。風雨走廊則以柳營在地稻田中的蜻蜓翅膀為發想，採用金屬薄屋頂產生漂浮感，同時可讓光線滲入；柱腳為十字變斷面鋼柱，展現輕巧的姿態。

吳俁之表示，柳營火車站前轉乘環境優化工程雖是小型工程，仍遴聘優秀的建築師協助規畫，著力很深，能入選Arch Daily網站獲得肯定，期許藉著此類小而精美的規畫，營造良好的公共運輸空間，也為地方家鄉小站型塑門戶意象和記憶。

柳營火車站前轉乘環境優化工程入選Arch Daily建築知名網站。圖／趙宇晨攝影／台南市政府交通局提供
柳營火車站前轉乘環境優化工程入選Arch Daily建築知名網站。圖／趙宇晨攝影／台南市政府交通局提供

火車站 建築師

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