鼓勵團隊競爭 雲林縣府一年獲國內外155獎項

雲林縣長張麗善鼓勵縣府各局處良性競爭，積極推動各項政策及服務，今年在全國和國際競賽獲得155個獎項，並在經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」中，在「地方政府施政滿意度」拿到第5名，滿意度為73.9%，今天發表獲獎成果。

雲林縣府今天發表團隊獲獎成果，張麗善接受各局處獻獎，包括行政院政府服務獎、行政院永續發展委員會的國家永續發展獎、衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」等，涵蓋高齡長照、數位轉型、低碳創新、環保永續等各層面。

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」，雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿到第5名，滿意度為73.9%。在幸福指數也大躍進往前6個名次。