鼓勵團隊競爭 雲林縣府一年獲國內外155獎項
雲林縣長張麗善鼓勵縣府各局處良性競爭，積極推動各項政策及服務，今年在全國和國際競賽獲得155個獎項，並在經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」中，在「地方政府施政滿意度」拿到第5名，滿意度為73.9%，今天發表獲獎成果。
雲林縣府今天發表團隊獲獎成果，張麗善接受各局處獻獎，包括行政院政府服務獎、行政院永續發展委員會的國家永續發展獎、衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」等，涵蓋高齡長照、數位轉型、低碳創新、環保永續等各層面。
經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」，雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿到第5名，滿意度為73.9%。在幸福指數也大躍進往前6個名次。
張麗善表示，她鼓勵各局處間進行良性競爭，無論是國際或國內競賽、評比都能有好成績，今天展現豐碩成果，縣府團隊不會自滿，會持續秉持「以人為本、以民為尊」的態度，追求更優質的服務表現，朝農工商科技大城邁進。
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