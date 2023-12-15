嘉市管樂節今登場 5國13團3大師同樂

嘉義市第31屆國際管樂節今天登場，2支榮獲日本行進管樂大賽金獎的習志野高校吹奏樂團、瀧川第二高校吹奏樂部，昨在市府廣場封街演出，國際管樂節持續到明年元旦，邀請芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等5國、13團及3位國際大師共襄盛舉，再創歷史新高。

2支分別身穿紅、藍制服日本金獎管樂隊，隊形活潑多變，整齊劃一，波浪狀肢體擺動，吹奏動人音樂浪潮，譜出美妙獨嘉樂章，贏得全場觀眾掌聲，市長黃敏惠起身雙手比「讚！」喝采。

金獎團隊為準備管樂節演出，每日清晨練習至少3小時，黃敏惠與來賓隨旋律鼓掌搖擺，瀧川高校在安可聲中加碼演出；芬蘭排笛家史笛芬．斯坦丘今晚管樂節開幕音樂會，帶來以木都嘉義為靈感的「諸羅幻想」。

黃敏惠說，今年國際團隊含金量高，國內90支優秀管樂團共襄盛舉，不必出國就可觀賞國際團隊，歡迎家長帶孩子聆賞。

文化局長盧怡君說，周末管樂踩街共53支踩街隊伍參加，包括6支日本優秀管樂團，晚會除6支曾獲日本全國比賽金獎管樂團隊，5支台灣優秀隊伍接連賣力演出！周日下午3點由全日本行進大賽金獎的「魔幻青鷹」日本大洗高等學校，在體育場帶來「嘉管30+1獨嘉表演」專場演出。

管樂節為期18天，超過70場管樂系列饗宴，在音樂廳、中正公園、文化公園及周邊社區、旅宿、商場等演出，「踩街嘉年華」周末下午2點中央噴水圓環封街登場，晚間5點半體育場晚會。活動資訊可上嘉市文化局官網或2023嘉義市國際管樂節官網查詢。