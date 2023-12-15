台南科技執法 遭疑路段規畫不當

台南市議會昨審查內政部補助科技執法設備近3千萬元墊付案，警局規畫在10大易肇事路口增設科技執法，全市科技執法路口將增至37處，市府統計，1至11月科技執法取締9萬多件，罰款1億餘元；多名議員質詢指科技執法雖有助於導正用路人守法觀念，但部分執法路段規畫不當，引起不少民怨。

警察局長廖宗山說，科技執法後平均事故率減少20%，新增評估重點是交通事故發生率前10名路口，墊付案通過後會盡速採購，施作期約4個月，最快明年6月前上路。

10處路口為北區西門路與公園南路口、西門路與和緯路口、公園路與北安路口、中華北路與和緯路口；安平區永華路二段與建平路口；東區林森路與崇善路口、東門路與崇學路口；新市區台19甲與西拉雅大道；仁德區中山路與中正路路口；永康區崑大路與大灣路口。每處均規畫取締未禮讓行人及不依標誌標線號誌行駛。

議員郭鴻儀指出，全市科技執法有27處路口，有無評估執法後肇事率降低多少，科技執法容易，但被開單民眾會不甘心，要讓民眾知道，科技執法目的是降低事故，不是搶民眾荷包。

議員李宗霖也說，要注意科技執法設置標準、期待和目的，像新化老街科技執法罰到送貨員，引起民怨又喊卡，設置前要先和交通局評估停車改善等。

議員陳皇宇也提醒科技執法達到成效違規率下降後，要有退場機制。