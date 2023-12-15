聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南科技執法 遭疑路段規畫不當

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市將再增加10處科技執法路口。記者吳淑玲／攝影
台南市將再增加10處科技執法路口。記者吳淑玲／攝影

台南市議會昨審查內政部補助科技執法設備近3千萬元墊付案，警局規畫在10大易肇事路口增設科技執法，全市科技執法路口將增至37處，市府統計，1至11月科技執法取締9萬多件，罰款1億餘元；多名議員質詢指科技執法雖有助於導正用路人守法觀念，但部分執法路段規畫不當，引起不少民怨。

警察局長廖宗山說，科技執法後平均事故率減少20%，新增評估重點是交通事故發生率前10名路口，墊付案通過後會盡速採購，施作期約4個月，最快明年6月前上路。

10處路口為北區西門路與公園南路口、西門路與和緯路口、公園路與北安路口、中華北路與和緯路口；安平區永華路二段與建平路口；東區林森路與崇善路口、東門路與崇學路口；新市區台19甲與西拉雅大道；仁德區中山路與中正路路口；永康區崑大路與大灣路口。每處均規畫取締未禮讓行人及不依標誌標線號誌行駛。

議員郭鴻儀指出，全市科技執法有27處路口，有無評估執法後肇事率降低多少，科技執法容易，但被開單民眾會不甘心，要讓民眾知道，科技執法目的是降低事故，不是搶民眾荷包。

議員李宗霖也說，要注意科技執法設置標準、期待和目的，像新化老街科技執法罰到送貨員，引起民怨又喊卡，設置前要先和交通局評估停車改善等。

議員陳皇宇也提醒科技執法達到成效違規率下降後，要有退場機制。

交通大隊表示，科技執法會滾動檢討，新化老街暫緩執法後，改善相關停車空間設施，含增設卸貨格位、汽機車格位等，改善後停車秩序良好，故評估將科技執法設備遷移至他處。新化老街施姓業者說，科技執法取消，店家生意恢復是好事，但呼籲大家還是要守法，科技執法雖有爭議，但違停減少，交通暢通，老街路面花磚取消，路幅變寬市容好看。

台南市新化老街雖有科技執法爭議，但民眾普遍認為交通已有改善，且道路兩側花磚取消後，路面視覺更寬敞。圖／老街業者施進發提供
台南市新化老街雖有科技執法爭議，但民眾普遍認為交通已有改善，且道路兩側花磚取消後，路面視覺更寬敞。圖／老街業者施進發提供

科技執法 老街 議員 送貨員

延伸閱讀

台南今年至11月科技執法取締9萬多件 明年再增10處

南投草屯科技執法這路口最搶錢 這行為抓最多

新北噪音科技執法明年再增9處 議員盼擴大攔查補不足

汽機車屢闖自行車道 花蓮警加強科技執法及巡查

相關新聞

台南科技執法 遭疑路段規畫不當

台南市議會昨審查內政部補助科技執法設備近3千萬元墊付案，警局規畫在10大易肇事路口增設科技執法，全市科技執法路口將增至3...

嘉市管樂節今登場 5國13團3大師同樂

嘉義市第31屆國際管樂節今天登場，2支榮獲日本行進管樂大賽金獎的習志野高校吹奏樂團、瀧川第二高校吹奏樂部，昨在市府廣場封...

雲林西螺農工前路口槽化線畫太大 用路人喊陷阱

雲林縣西螺鎮大同路、興農西路及興農東路路口，西螺農工前，進行道路改善工程並畫上新標線，原雙向各一混合車道及一機慢車道，現...

號稱「繡倒三間繡店」的北港大龍旗 獲指定為國家重要古物

雲林縣「北港飛龍團大龍旗」經文史界多年努力，今年再次向文資局提報國家指定重要古物，終獲得文化部古物審議委員肯定，繼「西螺...

緊來！雲林有機園區首度開放 追火車逛市集享受有機餐

歷經6年開發占地兩百公頃的雲林縣馬光有機栽培園區，是台灣西部走廊最大的有機農園，本周六首度以音樂會方式開放供民眾參觀，品...

中台灣農業科技園區 立委蘇治芬爭取設在雲林北港

針對雲林縣爭取「中台灣農業科技園區」設置在北港鎮番子溝段的台糖農場土地，立法院經濟委員會今天南下現地考察，並邀請農業部農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。