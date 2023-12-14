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台南登革熱疫情大幅降溫 僅新增9例

中央社／ 台南14日電

台南市今天僅新增9例本土性登革熱病例（永康區2例，東區、中西區、南區、安南區、北區、麻豆區及關廟區各1例），疫情大幅降溫，南市府呼籲加強防蚊措施，以免疫情擴散。

台南市政府衛生局發布新聞稿表示，9例年齡介於14歲到71歲，全市累計2萬1394例。

南市府登革熱防治中心主任蘇世斌表示，早晚天氣雖轉涼，但白天平均溫度仍適宜病媒蚊生長活動，市民應加強防蚊措施。如果出現疑似症狀，應適時使用登革熱快篩輔助診斷且採檢通報，及早發現隱藏病例。

台灣主要傳播登革熱病媒蚊為埃及斑蚊（Aedesaegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），典型登革熱症狀是會有突發性高燒（≧攝氏38度），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。

登革熱 台南

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