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台南今年至11月科技執法取締9萬多件 明年再增10處

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市將再增加10處科技執法路口。記者吳淑玲／攝影
台南市將再增加10處科技執法路口。記者吳淑玲／攝影

台南市議會今天審查內政部補助科技執法設備近3千萬元墊付案，警察局規畫在10大易肇事路口增設科技執法，全市科技執法路口將增至37處，市府統計，今年1至11月科技執法取締9萬多件，罰款達1億餘元；多名議員質詢指科技執法雖有助於導正用路人守法觀念，但要多宣導避免民怨。

台南市警局長廖宗山指出，科技執法後平均事故率減少20%，新增評估重點是交通事故發生率前10名最高的路口；交通大隊說，墊付案通過後會盡速進行採購程序，施作期大約4個月，完工後會有宣導期才會正式上線執法，預估最快是明年6月前上路。

10處路口為北區西門路與公園南路口、西門路與和緯路口、公園路與北安路口、中華北路與和緯路口4處；安平區永華路二段與建平路口1處；東區林森路與崇善路口、東門路與崇學路口2處；新市區台19甲與西拉雅大道1處；仁德區中山路與中正路路口1處；永康區崑大路與大灣路口。每處均有規畫取締未禮讓行人及不依標誌標線號誌行駛。

議員郭鴻儀指出，目前全市科技執法已有27處路口，有無評估執法前後肇事率降低多少，科技執法很容易，但被開單民眾會不甘心，違法就是違法，但要讓民眾知道，科技執法的目的是要降低事故，並不是搶民眾荷包。科技執法路口設置原則是從肇事率最高的前10個路口，未來還是以肇事率及塞車，建議路口周邊外溢也要一併檢討。

議員李宗霖也說，要注意科技執法的設置標準、期待和目的，像新化老街科技執法卻罰到送貨員，因民怨又喊卡，設置前要和交通局評估停車改善等；議員陳皇宇說，這10個路口車流量很大，但提醒科技執法達到成效違規率下降後，也要有退場機制，評估轉移到其他地方。

交通大隊表示，科技執法路口目的是降低事故，根據那些行為會造成事故，不是說針對違規多，而是針對事故多。內政部補助再增加10處，若有經費也會再評估增加，但絕對不是向民眾搶荷包，目的是降低事故保障民眾的生命安全。

交大說，科技執法也會滾動式檢討，像新化老街暫緩執法後，進而改善相關停車空間設施，包含增設卸貨格位、汽機車格位等 改善後停車秩序良好，故評估將科技執法設備遷移至他處。

科技執法 台南 老街

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