生意一落千丈…狂收罰單民怨載道 「全國最美老街」確定取消科技執法

台南新化老街是知名景點，更有「全國最美歷史建築老街」美名，因科技執法後造成生意一落千丈，且多是罰到送貨員及熟客，有人因下貨就連收10張罰單，造成民怨載道，台南市議會今天審查科技執法墊付款，多位議員提出質詢，市警局交通大隊表示已確定要取消，但會再召集區公所、里長、交通局、工務局等單位人員，評估辦理，目前傾向會遷移至他處。

新化老街先前因路邊違停嚴重造成交通事故頻繁，今年3月15日實施科技執法取締路邊臨停超過3分鐘車輛，但上路不到1個月罰單破千張，有店家每天下貨停車竟收到近10張罰單，還有民眾買午餐就收到違停900元罰單，導致店家生意一落千丈，當地商家林立，臨停上下貨需求大，4月4日暫緩實施至今。

台南市警局交通大隊施衣峯表示，新化老街之前是因違停造成交通事故的問題，在新化警分局透過員警執法及停車空間改善，現已沒有違停問題，交通事故有改善，依議員建議就有退場的機制，評估已達到降低交通事故目的，但也擔心萬一撤了，交通事故又增加，會再審慎評估。