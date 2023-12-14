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生意一落千丈…狂收罰單民怨載道 「全國最美老街」確定取消科技執法
台南新化老街是知名景點，更有「全國最美歷史建築老街」美名，因科技執法後造成生意一落千丈，且多是罰到送貨員及熟客，有人因下貨就連收10張罰單，造成民怨載道，台南市議會今天審查科技執法墊付款，多位議員提出質詢，市警局交通大隊表示已確定要取消，但會再召集區公所、里長、交通局、工務局等單位人員，評估辦理，目前傾向會遷移至他處。
新化老街先前因路邊違停嚴重造成交通事故頻繁，今年3月15日實施科技執法取締路邊臨停超過3分鐘車輛，但上路不到1個月罰單破千張，有店家每天下貨停車竟收到近10張罰單，還有民眾買午餐就收到違停900元罰單，導致店家生意一落千丈，當地商家林立，臨停上下貨需求大，4月4日暫緩實施至今。
台南市警局交通大隊施衣峯表示，新化老街之前是因違停造成交通事故的問題，在新化警分局透過員警執法及停車空間改善，現已沒有違停問題，交通事故有改善，依議員建議就有退場的機制，評估已達到降低交通事故目的，但也擔心萬一撤了，交通事故又增加，會再審慎評估。
新化老街施姓業者表示，科技執法取消店家生意恢復當然是好事，呼籲大家盡量守法，交通安全還是最重要。科技執法雖有爭議，但整體違停減少，交通暢通多了，且老街路面花磚取消，路幅變寬市容好看，因老街道路不寬，最近又有很多大型車違規通行老街，易把道路輾壞，可用科技執法或加強執法，也請加強規勸外地遊覽車不要在老街上下車，佔用路面會增加行車危險 。
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