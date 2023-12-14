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台中東區蜜糖公園開工 融入在地糖業、湧泉意象

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
蜜糖公園全區願景圖。圖/台中市建設局提供
蜜糖公園全區願景圖。圖/台中市建設局提供

台中市東區細兒8-11公園已開工，公園將復刻東區糖業文化、產業發展軌跡及童年成長記憶，並規劃「親水漫遊」主題及全齡化共融設施，同時也命名為「蜜糖公園」，工程預計明年7月完工。

建設局長陳大田表示，蜜糖公園總面積3302平方公尺，其中87.49%為台糖所有土地，在市府積極協調下，以承租方式向台糖租用土地，並開闢公園。公園設計理念以「在地故事、友善全齡化、永續綠環境」三大亮點為主軸，導入此區蘊含的糖業歷史與湧泉文化，將原本閒置的鄰避空間，轉變為鄰聚的特色公園。

陳大田說，此區透過舊台中糖廠五分車鐵道所用之「軌枕」，呈現東區糖業歷史記憶，搭配方糖、五分車等意象形塑糖蜜文化童玩區，豐富的人文資源讓蜜糖公園講述東區歷史故事，帶領民眾認識饒富趣味的在地特色。

建設局表示，基地既有植栽資源豐富，擁有榕樹、龍柏、羅漢松、落羽松等多棵大樹，加上位處泉源里，古時因水源豐沛，時常湧出泉水，水質清澈甘甜而得名，湧泉意象濃厚，多樣自然與人文結合，引出「親水漫遊」概念，此次規劃透過濯足平台、池中浮島、觀景涼亭設施等，豐富公園視覺性，並提供大眾多元活動可能性。

此外，公園以通用設計打造友善無礙的出入口、通道，並設置戶外健身及多功能體健區，配合人文歷史、老樹保護、水環境教育解說，讓公園成為市民能舒適休憩，且蘊含教育及美學的開放場域。

東區 通用設計 五分車

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