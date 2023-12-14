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北港朝天宮媽祖明年再來嘉遶境 黃敏惠送大帖虔誠邀請

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右二）受城隍廟董事長賴永川（右）邀請，昨天聯袂前往北港朝天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）受城隍廟董事長賴永川（右）邀請，昨天聯袂前往北港朝天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供

諸羅建城將迎來320周年，國定古蹟嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」，入選交通部觀光署「2024-2025台灣觀光雙年曆」。昨天市長黃敏惠受城隍廟董事長賴永川邀請，聯袂前往北港朝天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」，這是朝天宮建國百年參與「城隍廟全國城隍大會師暨六大媽祖廟」遶境以來，睽違13年再訪嘉義市。

民政處說，嘉義城隍廟、雲林北港朝天宮，百年前就共展神蹟，祈雨化解雲嘉地區旱象，1887年分別獲清光緒皇帝賜匾「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」。清光緒12年時（1886年）因嘉義大旱，嘉義知縣羅建祥屢禱不雨，適逢嘉義城內民眾迎北港媽祖入城，羅建祥素知北港媽祖靈驗而前往迎請與嘉義城隍廟共同祈雨。

隔日天降甘霖，劉銘傳上奏請光緒皇帝頒與嘉義城隍廟：臺洋顯佑；北港朝天宮：慈雲灑潤御匾。嘉義城隍廟是台灣各城隍廟中，唯一擁有皇帝賜匾的寺廟。

黃敏惠說，小時候來到朝天宮，媽祖神蹟無數、慈祐萬民、聞聲救苦、媽祖鑾駕所到之處信眾爭相祈福，感謝朝天宮董事長蔡咏得及董監事熱情接待，嘉義城隍廟與北港朝天宮有很深歷史淵源，早在百年前就共展神蹟，祈雨化解雲嘉地區旱象，也被當時皇帝分別賜匾「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」。

嘉義城隍廟慶祝建國百年邀北港朝天宮，參與「城隍廟建國百年全國城隍大會師暨六大媽祖廟」遶境活動，當年繞境隊伍所到之處，萬人空巷，人潮擠爆。黃敏惠與城隍廟董監事到朝天宮，敬獻邀請大帖，是睽違13年後，首度邀請朝天宮媽祖明年來諸羅城賜福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」活動，讓市民感受朝天宮媽祖慈悲與祥和，共沐神恩。相信在媽祖與城隍爺的見證下，會再度促成這段機緣。

嘉義市長黃敏惠（右三）受城隍廟董事長賴永川（右二）邀請，昨天聯袂前往北港天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）受城隍廟董事長賴永川（右二）邀請，昨天聯袂前往北港天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右五）受城隍廟董事長賴永川（左四）邀請，昨天聯袂前往北港天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右五）受城隍廟董事長賴永川（左四）邀請，昨天聯袂前往北港天宮致贈大帖，虔誠邀請媽祖明年來嘉與城隍爺遶境祈福，參與農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」。圖／嘉市府提供

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