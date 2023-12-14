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雲林虎尾、台南善化百年糖廠 陸續開工製糖
逾百年歷史的台南善化糖廠、雲林虎尾糖廠仍有製糖，月中開工到明年3月間，民眾在善化又可看到高聳煙囪運轉，聞到蔗香甜蜜味幸福感；虎尾更擁有僅存以五分車載運甘蔗，昨起駛運，預料吸引鐵道迷追拍，台糖呼籲留意交通安全。
119年歷史的善化糖廠19日辦開工典禮，預計製糖到明年3月17日止，90天製糖期可採收約21.53萬公噸甘蔗，產製約2萬公噸本土甘蔗糖、15公噸古早糖。
台糖建議，遊客把握機會趁製糖期間參訪糖廠旁的善化區善糖文化園區，聞糖香之外，也感受百年老糖廠古樸氣氛，以及融入糖業文化的深緣及水園區提供美食。
虎尾糖廠製糖至今則116年，15日起製糖到明年3月底止，載運甘蔗的五分車昨起運駛，每天12班次往返虎尾鎮至東勢鄉。糖廠指出，列車行經虎尾段時會與高鐵列車交會，「雙鐵」難得同框、相映田野景致。
不過民眾追拍小火車曾發生車輛違停或違規停靠，致與五分車發生擦撞等意外，縣警局交通隊指出，依規定，汽車闖越鐵路平交道、或在平交道臨停等，可處1萬5000至9萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，肇事者更將吊銷駕照。
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