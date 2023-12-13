台南上周12名師生登革熱確診 校園大孳清防疫情擴散

台南市今天新增本土登革熱14例，總數累積2萬1385例，登革熱疫情中心發現，最近持續有校園師生確診，上周就有12人感染，經抽查5校，雖無查獲陽性孳生源，但仍發現17個積水容器，校園防疫仍不能掉以輕心。

今日13例分布狀況為南區、北區及佳里區各2例，東區、中西區、安南區、永康區、歸仁區、關廟區雖查無善化區各1例，年齡介於13歲至77歲。

南市登革熱防治中心表示，儘管登革熱疫情逐漸趨緩，但調查發現，仍持續有校園師生確診情況，上周有12名師生確診登革熱，登防中心主任蘇世斌表示，校園中有很多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，常見的包含盆栽、水生植栽、底盤、水桶、管線洞口、子母車、久不使用的馬桶等，上周抽查5所學校，仍發現17個積水容器。

蘇世斌提醒，雖然疫情減緩仍應落實登革熱防疫，由於校園中師生稠密度高，且待在學校時間長，一旦被感染容易爆發登革熱群聚疫情，加上學生課後可能到安親班、補習班等地方，一有不慎，容易再造成疫情蔓延擴散，先前即有補習班群聚感染等類似案件發生，且學校與社區密不可分，也能大幅提升社區登革熱疫情擴散風險。

黃偉哲市長也亦非常關心學生的健康，提醒應徹底落實校園孳生源巡檢，確保防疫無死角，全面動員守護師生健康，同時可藉此機會提升學童登革熱防疫相關知能，鼓勵成為防疫小尖兵，回家後帶領家人共同落實家戶內外環境巡檢，將潛藏在身邊的病媒蚊幼蟲趕盡殺孓，讓登革熱防疫教育從小紮根。