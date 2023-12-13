灌溉系統之母卻多處損壞 中央投1.3億強化斗六大圳
雲林縣斗六大圳沿線橫跨斗六市及古坑鄉，是農田水利署雲林管理處管轄的二大灌溉系統之一，雖然21年前曾經續建，但現有多處渠道、側溝、護岸等損壞待修，立委劉建國今天下午邀副處長林富元等人召開施工說明會，中央將投入1.3億元施作強化工程，預計明年6月完工。
劉建國表示，斗六大圳是民國34年後第一座由台灣人自行設計、興建的水利灌溉系統，目前灌溉面積約1萬多公頃，民國91年時曾續建過，不過既有渠道、側溝、護岸、擋土牆等設施已出現損壞情形，需進行整修並鋪設汛防道路、遷移電桿等。
林富元表示，因灌溉系統範圍廣大，斗六大圳幹線圳路強化工程將分為梅林、湖山、棋盤、新庄等4大工區施作；另，石榴班支線併行石榴班支線小給、中央支線則預計投入1161多萬元施作，共6案工程將盡快於明年春天一期稻作開始前發包動工，施工期約3個月，最快6月完工。
古坑鄉長林慧如、縣議員張維崢及多名地方民代今均出席斗六大圳施工說明會，希望農水署盡速施工，早日完工，提供農民一個更好的灌溉用水。
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