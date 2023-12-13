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灌溉系統之母卻多處損壞 中央投1.3億強化斗六大圳

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立委劉建國今天下午邀農田水利署雲林管理處副處長林富元等人至斗六大圳召開強化工程施工說明會。記者陳苡葳／攝影
立委劉建國今天下午邀農田水利署雲林管理處副處長林富元等人至斗六大圳召開強化工程施工說明會。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六大圳沿線橫跨斗六市及古坑鄉，是農田水利署雲林管理處管轄的二大灌溉系統之一，雖然21年前曾經續建，但現有多處渠道、側溝、護岸等損壞待修，立委劉建國今天下午邀副處長林富元等人召開施工說明會，中央將投入1.3億元施作強化工程，預計明年6月完工。

劉建國表示，斗六大圳是民國34年後第一座由台灣人自行設計、興建的水利灌溉系統，目前灌溉面積約1萬多公頃，民國91年時曾續建過，不過既有渠道、側溝、護岸、擋土牆等設施已出現損壞情形，需進行整修並鋪設汛防道路、遷移電桿等。

林富元表示，因灌溉系統範圍廣大，斗六大圳幹線圳路強化工程將分為梅林、湖山、棋盤、新庄等4大工區施作；另，石榴班支線併行石榴班支線小給、中央支線則預計投入1161多萬元施作，共6案工程將盡快於明年春天一期稻作開始前發包動工，施工期約3個月，最快6月完工。

古坑鄉長林慧如、縣議員張維崢及多名地方民代今均出席斗六大圳施工說明會，希望農水署盡速施工，早日完工，提供農民一個更好的灌溉用水。

雲林縣斗六大圳沿線橫跨斗六市及古坑鄉，是農田水利署雲林管理處管轄的二大灌溉系統之一，中央將投入1.3億元施作強化工程，預計明年6月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六大圳沿線橫跨斗六市及古坑鄉，是農田水利署雲林管理處管轄的二大灌溉系統之一，中央將投入1.3億元施作強化工程，預計明年6月完工。記者陳苡葳／攝影

斗六 劉建國 護岸

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