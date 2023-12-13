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嘉市汙水下水道進度超標 陰暗後巷轉換成在地社區亮點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。記者李宗祐／攝影

嘉義市汙水系統第1期分支管網及用戶接管第4、5標工程完工，一般用戶接管戶數增2650戶，也美化玉康路83至99號住戶的後巷牆面及地坪進行美化，以西平里的桃花心木、港坪里的夜來香、磚磘里的磚廠、牛車畫出具有嘉義在地歷史文化特色，市長黃敏惠說，首期第6、7標及第8、9標正全力推動執行。

市府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。市長黃敏惠說，汙水下水道工程雖然是看不見的工程，卻是每名市民生活最有感的工程，讓後巷不再陰暗，成為社區亮點。

黃敏惠表示，嘉市汙水下水道接管戶數，5年來突破1萬戶的門檻達1萬736戶，飆升近20倍，不只達標，更超標。4、5標工程的竣工，不僅意味著全市接管戶數已超標完成，更象徵著嘉義市邁向台灣新都心的決心。

內政部國土管理署副署長於望聖表示，嘉義市汙水下水道用戶接管數連年大幅提升，最佳進步獎幾乎就是為嘉義市專設，成績有目共睹。內政部同意市府就2期部份展開先期規劃，以利工程於2025年啟動，讓汙水下水道建置跨過鐵路朝東區前進。

工務處表示，嘉義市汙水系統第一期計畫總經費約43.7億元，期程至2024年底，分支管網及用戶接管工程共計9標皆已發包並開工施作，繼今天第4、5標工程順利竣工，第6、7標及第8、9標二大標目前也已施工順利全力推動執行。汙水建設已連續2年榮獲內政部營建署全國污水下水道建設計畫考核評鑑第三組第一名佳績，因此更有信心如期如質如度在2024年達成汙水系統第一期計畫用戶接管戶數1萬5千戶、用戶接管普及率達14.8%的目標。

工務處表示，在市民高度配合及磚磘里、西平里、港坪里3名里長的鼎力幫助下，一共完成了管網建置約9250公尺，28棟大樓的接管，加上一般用戶的接管戶數共達到2650戶，超出原先預期的規劃接管戶數，化糞池也廢除了1129戶，道路重鋪路平約9萬6000平方公尺。並選擇玉康路83至99號住戶的後巷牆面及地坪進行美化，以西平里的桃花心木、港坪里的夜來香、磚磘里的磚廠、牛車畫出具有嘉義在地歷史文化特色，更結合玉山國中學生的閩南詩詞，呈現出「詩中有畫、畫中有詩」的意境，同時也保留了在地居民對這片土地共同美好的回憶。

嘉義市政府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。記者李宗祐／攝影
汙水下水道工程並選擇玉康路83至99號住戶的後巷牆面及地坪進行美化。圖／嘉義市政府提供
汙水下水道工程並選擇玉康路83至99號住戶的後巷牆面及地坪進行美化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天舉行「嘉義市汙水系統第一期-分支管網及用戶接管第4、5標工程」竣工典禮。記者李宗祐／攝影
汙水下水道工程並選擇玉康路83至99號住戶的後巷牆面及地坪進行美化。圖／嘉義市政府提供
汙水下水道工程並選擇玉康路83至99號住戶的後巷牆面及地坪進行美化。圖／嘉義市政府提供

嘉義 內政部 黃敏惠

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