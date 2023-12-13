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迎甘蔗採收期 全台僅存五分車啟航穿梭雲林田間

中央社／ 雲林縣13日電

台糖公司虎尾糖廠指出，15日起進入甘蔗採收期，全台僅存載運甘蔗的小火車－五分車今天起運行往返虎尾鎮到東勢鄉間，五分車穿梭在雲林縣田野間形成在地季節限定美景。

台灣糖業公司虎尾糖廠今天表示，15日進入甘蔗採收期，製糖季也將展開預計至明年3月底止，為確保載運甘蔗的五分車行駛順暢，糖廠近日派員進行鐵道安檢。

回顧糖廠製糖歷史，虎尾糖廠指出，虎尾糖廠運作迄今已邁入第116年頭，五分車載運甘蔗不僅是全台僅存，虎尾糖廠也是全台唯二尚在運作的糖廠，另一間是台南善化糖廠。

進入製糖季後，虎尾糖廠表示，五分車每天12班往返虎尾鎮至東勢鄉，當列車行經虎尾段時，將與台灣高鐵交會，成為近年鐵道迷喜愛捕捉的同框畫面。

虎尾糖廠指出，近年來五分車發生多起擦撞車禍，包括民眾開車違規闖越平交道、民眾違停釀禍，呼籲民眾勿違規闖越平交道，並與車輛保持安全距離，糖廠也會在平交道設置警告標誌標線等，提醒往來車輛。

雲林縣警察局交通隊表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕車違規闖鐵路平交道或在鐵路平交道臨停等情形，處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年；若因而肇事，吊銷駕駛執照。

五分車 甘蔗 鐵道迷

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