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嘉市議會民進黨團總召蔡文旭病逝 8月曾獨自騎機車壯遊花蓮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議會60歲資深議員、民進黨團總召蔡文旭病逝前，8月問ChatGPT規畫遊程，獨自騎機 車由西向東壯遊花蓮。記者魯永明／翻攝
嘉義市議會60歲資深議員、民進黨團總召蔡文旭病逝前，8月問ChatGPT規畫遊程，獨自騎機 車由西向東壯遊花蓮。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會60歲5連霸資深議員、民進黨團總召蔡文旭，罹肺癌住台大醫院醫治逾2個月上午病逝，蔡文旭8月曾問ChatGPT規畫遊程，獨自騎機車由西向東壯遊花蓮，後突身體不適，就醫診斷肺積水，住院治療。

「蔡文旭議員如同一本書！」議長陳姿妏對蔡文旭病逝，感到惋惜、難過，她說，蔡文旭住院期間，她和丈夫持續關心，蔡文旭資深，風趣，學識知識豐富，她常請教蔡文旭，蔡文旭9月出院出席議會暴瘦，她和議員同事關心，她還夢到蔡文旭在一間房子人群中，她看到蔡文旭，要接近打招呼，蔡文旭不見人影。

蔡文旭8月問ChatGPT規畫遊程，獨自騎機車由西向東壯遊花蓮，回家後身體不適，就醫診斷肺積水，住院治療；議會臨時會開幕，蔡身上帶著引流管出席，住院11天瘦3公斤，醫師在他身上插管引流，抽取積水3000c.c.，病因是肺肋膜細菌感染。

蔡文旭專職議員，生活規律，不菸不酒，沒有不良嗜好，為何肺水腫重病住院，引人好奇？他說，正準備出國到韓國，8月以來，走路常會氣喘，說話上氣不接下氣，清晨呼吸不適，嚴重影響睡眠，頗感疲累，自以為過敏引發氣喘，至診所看醫生未見改善。

醫師建議他到大醫院做X光及電腦斷層，醫師診斷他肺肋膜細菌感染，積水嚴重，插管引流抽取3000c.c.，為何會細菌感染？他說，他也不清楚原因，可能到處跑行程，接觸人群多，住院11天，天天打抗生素，住院很無聊，徵求醫師同意出院。

醫師 議員 氣喘

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