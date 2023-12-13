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正統鹿耳門聖母廟改造園區 悟智樂園將變身廟徽公園

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟西側空地，曾是「悟智樂園」，但結束營業後荒廢多年，聖母廟管委會啟動改造計畫，經2年努力，今天動工。圖／正統鹿耳門聖母廟提供
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟西側空地，曾是「悟智樂園」，但結束營業後荒廢多年，聖母廟管委會啟動改造計畫，經2年努力，今天動工。圖／正統鹿耳門聖母廟提供

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟西側空地，曾是國內有名的「悟智樂園」，但結束營業後荒廢多年，聖母廟管委會啟動改造計畫，經2年努力，今天動土，預計於明年4月「土城香」前完工。廟方表示，這是公私協力的佳話，不但為「台南400」帶來觀光新亮點，更將是給「鹿耳門媽」最好的賀壽大禮。

土城正統鹿耳門聖母廟表示，本屆主任委員王增榮及委員、監察、代表會上任後，就積極推動改造，於2022年舉辦「徵圖比賽」，從脫穎而出的首獎截取「廟徽」元素，邀請貳獎的團隊做空間規畫，2023年初完成園區設計，由廟方主動提案向政府申請，經過立委、議員的協力、台南市政府的媒合後，終於完成招標、發包程序，並順利動工。

「廟徽親水親子公園」以聖母廟「廟徽」為設計概念，象徵「鹿耳門」的鹿角植栽旁設「太極」造型淺灘噴水池，以「五王上山」為概念的五色溜滑梯、「媽祖出巡」入口視覺、千里眼順風耳造型洗手台等把廟宇文化融入親子遊憩。

另一側「箕水豹意象園區」，復刻全台唯一星宿鎮水石碑「箕水豹」(實品典藏於聖母廟文物館內)，將公車亭巧妙融合星宿燈光、雷雕碑文、古港道意象，大台江滄海桑田的歷史仿若濃縮進這一方庭園。

動土典禮由聖母廟神祇擇選良辰吉時，由聖母廟主委王增榮、台南市副市長趙卿惠、民政局副局長吳明熙、台江處處長謝偉崧、立委陳亭妃、市議員蔡麗青、邱昭勝等人上香祝禱、焚呈疏文後動土開工，期許成為結合廟宇文化、歷史地景，最具有特色的台南旅遊新地標。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟西側空地，曾是「悟智樂園」，但結束營業後荒廢多年，聖母廟管委會啟動改造計畫，經2年努力，今天動工。圖／正統鹿耳門聖母廟提供
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟西側空地，曾是「悟智樂園」，但結束營業後荒廢多年，聖母廟管委會啟動改造計畫，經2年努力，今天動工。圖／正統鹿耳門聖母廟提供

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