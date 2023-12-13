台南市南區疑有人帶家犬獵殺流浪貓 警方偵辦中

台南市南區出現有人疑似帶著家犬獵殺流浪貓，過程已被監視器拍下，警方已鎖定吳姓男子涉案，將通知到案說明。

無黨籍台南市議員吳禹寰及國民黨籍台南市議員蔡淑惠，今天揭露台南市南區半年來出現1對男女幾乎天天帶著2隻不繫繩黑色家犬，穿梭於中華南路一帶巷道中獵殺流浪貓，甚至有民眾差點被咬。

蔡淑惠表示，這對男女12月5日又帶狗行凶，獵殺1隻橘貓，過程已被監視器拍下，市府應嚴懲不法歹徒，台南市動物防疫保護處及市警局也要給個交代。

台南市動保處告訴中央社記者，南區中華南路出現民眾疑似驅使家犬虐殺流浪貓，民眾已向警方報案，動保處12月8日獲報後也和警方聯繫，全案涉及刑責，由警方偵辦中，後續將依法處置。

動保處指出，飼主若故意驅使家犬咬流浪貓，違反動物保護法第25條規定，將處以2年以下有期徒刑併科新台幣20萬元至200萬元罰鍰。

台南市警局第六分局表示，全案認定權責機關是動保處，警方將配合動保處通知涉案吳男到案說明。