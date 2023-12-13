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影／維持13年的嘉義冬季驚喜 海底世界裝置藝術點燈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年歲末耶誕季，嘉義市迎來一場令人驚豔海底奇幻之旅，由昇億水電材料公司攜手在地優秀青年設計師呂武隆、蘇宥嘉，打造海底世界裝置藝術，在世賢路公司門前綻放光彩。圖／黃彥富提供
今年歲末耶誕季，嘉義市迎來一場令人驚豔海底奇幻之旅，由昇億水電材料公司攜手在地優秀青年設計師呂武隆、蘇宥嘉，打造海底世界裝置藝術，在世賢路公司門前綻放光彩。圖／黃彥富提供

今年歲末耶誕季，嘉義市迎來一場令人驚豔的海底奇幻之旅，由昇億水電材料公司攜手在地優秀青年設計師呂武隆、蘇宥嘉，打造海底世界裝置藝術，在世賢路公司門前綻放光彩，帶給城市溫馨與瑰麗，昨夜試燈，後天點亮為耶誕季節帶來獨一無二浪漫氛圍，呼應聯合國地球永續使命。

現任嘉市模擬聯合國發展協會副理事長、蘭潭國中校友會理事長的昇億水電材料公司總經理黃彥富，13年來秉持對社區愛與奉獻精神，每年歲末，位在世賢路公司門前，總會瀰漫著不同特色浪漫耶誕氛圍裝置藝術。這個傳統成為嘉市一部分，是市民心中期待耶誕裝置藝術「冬季驚喜」。

今年，昇億水電再度挑戰自我，將主題鎖定在深邃的海底世界，這不僅是視覺盛宴，更是對永續發展的呼喚。裝置藝術使用的材料都來自昇億公司，包括塑膠管、LED燈、交通錐，製作期1個月，呼應保護海洋的理念，彰顯企業社會責任。

這場由在地年輕設計師呂武隆、蘇宥嘉攜手合作裝置藝術，融合諸羅設計塾獨特創意靈感和宥森文化公關行政媒合，打造出充滿夢幻色彩，璀璨奪目海底世界。這也是對在地年輕創意力量鼓勵與支持。

黃彥富說，希望透過海底世界裝置藝術，喚起大眾對於海洋永續的關注，企業應該肩負更多的社會責任。

今年歲末耶誕季，嘉義市迎來一場令人驚豔海底奇幻之旅，由昇億水電材料公司攜手在地優秀青年設計師呂武隆、蘇宥嘉，打造海底世界裝置藝術，在世賢路公司門前綻放光彩。圖／黃彥富提供
今年歲末耶誕季，嘉義市迎來一場令人驚豔海底奇幻之旅，由昇億水電材料公司攜手在地優秀青年設計師呂武隆、蘇宥嘉，打造海底世界裝置藝術，在世賢路公司門前綻放光彩。圖／黃彥富提供

裝置藝術 設計師 水電

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