台南登革熱新增7例 病例下降群聚卻上升 原因是這樣

台南市今天新增本土登革熱7例，累積2萬1372例，但登革熱防治中心調查發現，病例數雖下降，家庭群聚比例卻逐漸上升，研判因天氣變冷，病媒蚊躲到室內造成，因此，民眾在家時也需加強自身防蚊措施。

今天市議會臨時會有多名議員關心，隨著登革熱疫情趨緩，防疫措施是否放寬？市長黃偉哲表示，每日確診病例數雖持續下降，為避免疫情死灰復燃，不敢鬆懈，是否有替代噴藥防治措施，將於防疫會議上提請專家學者討論研議。

新增的7例分別為南區及永康區各2例，東區、仁德區及西港區各1例，年齡介於12歲至75歲。依據登革熱防治中心疫情調查發現，隨著確診病例數大幅下降，家庭群聚比例逐漸上升，主任蘇世斌表示，這個現象與南市主要登革熱病媒蚊埃及斑蚊習性有關。

他說，埃及斑蚊喜好躲藏於室內陰暗、潮濕、不通風處，警覺性高易受驚擾中斷吸血，因而有多人次吸血行為，在最適狀況及周遭高密度族群下，30日內可傳播登革病毒84人，病毒傳播效率極高，加上近期時序入冬，早晚溫差大，病媒蚊可能躲藏在室內避寒，進而提高家庭群聚風險。

蘇世斌建議民眾在家時也需加強自身防蚊措施，除穿著淺色長袖衣物、皮膚裸露處使用經政府機關核可的防蚊藥劑外，也可透過補蚊燈、電蚊拍、防蚊掛片等防蚊工具，或噴霧殺蟲劑針對家中樓梯間、浴廁內、櫥櫃內、桌腳下，家戶外如屋後溝、防火巷、倉庫等陰暗處等做重點噴灑，多管齊下加強防護，避免被病媒蚊叮咬增添感染登革熱風險。