花椰菜不耐熱栽種費工 農改場發表耐熱耐貯省工栽培品種

台灣花椰菜進入產期，因多不耐熱產季集中影響農民收益、造成加工業者壓力。台南農改場表示，已篩選出2個耐熱品種，可延長產期，且因應農業缺工困境，改良成一次施肥，可節省2次追肥人力，用肥量降低30%，每公頃可節省11000元成本。農民業者有可電06-5912901轉537作物改良課查詢。

改良場場長羅正宗指出，花椰菜主要產季集中每年11月至隔年4月，雖可加工貯藏供應夏季市場需求，產季集中仍造成業者極大壓力。經品種篩選適合秋作早植及春作晚植，延長花椰菜生產季節，紓緩冷鏈加工壓力。一次省工施肥模式簡化生產，更適合擴大生產面積應用。