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花椰菜不耐熱栽種費工 農改場發表耐熱耐貯省工栽培品種

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
一次施肥模式處理(左側)與慣行施肥處理(右側)田間栽培實況。圖／台南農改場作物改良課提供
一次施肥模式處理(左側)與慣行施肥處理(右側)田間栽培實況。圖／台南農改場作物改良課提供

台灣花椰菜進入產期，因多不耐熱產季集中影響農民收益、造成加工業者壓力。台南農改場表示，已篩選出2個耐熱品種，可延長產期，且因應農業缺工困境，改良成一次施肥，可節省2次追肥人力，用肥量降低30%，每公頃可節省11000元成本。農民業者有可電06-5912901轉537作物改良課查詢。

改良場場長羅正宗指出，花椰菜主要產季集中每年11月至隔年4月，雖可加工貯藏供應夏季市場需求，產季集中仍造成業者極大壓力。經品種篩選適合秋作早植及春作晚植，延長花椰菜生產季節，紓緩冷鏈加工壓力。一次省工施肥模式簡化生產，更適合擴大生產面積應用。

場方表示，為延長國產花椰菜供貨時間，已由14個現有品種篩選出2個耐熱適合秋作早植及春作晚植品種，可節省大量人力與種植成本，又能維持產量品質。明天將在雲林縣新港鄉示範田區、吳煌炎農友農田旁(座標23.562190, 120.362220)舉辦「花椰菜一次施肥省工栽培暨適加工貯藏品種觀摩會」，歡迎農友及相關業者實地參與，共同交流及分享。

研究人員重14個商業品種篩選2個潛力花椰菜品種，花球外觀(上方)及其加工後狀態(下方)。圖／台南農改場作物改良課提供
研究人員重14個商業品種篩選2個潛力花椰菜品種，花球外觀(上方)及其加工後狀態(下方)。圖／台南農改場作物改良課提供

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