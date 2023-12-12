快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

台南海淡廠首期工程經費達160億 啟動廉政平台

中央社／ 台南12日電

經濟部水利署南區水資源分署規劃興建台南海水淡化廠，第一期計畫工程經費高達新台幣160億元，決定以跨域協力模式成立機關採購廉政平台，今天邀集各單位代表宣示啟動。

南水分署今天於曾文水庫風景區趣淘漫旅舉行「台南海淡廠機關採購廉政平台宣示儀式」，包括南水分署、台南市政府、法務部廉政署、台南地檢署、法務部調查局、環境部環境管理署、勞動部職業安全衛生署、經濟部政風處等單位代表出席。

會中播放廉政平台影片向外界說明工程計畫，並由出席代表共同簽署「廉政齊心、供水安心」宣言。

水利署副署長黃宏莆致詞表示，廉政署自105年推動機關採購廉政平台以來，水利署各項重大水利建設均成立廉政平台，並在檢、廉、調單位支持與指導下，讓相關人員能安心從事公務，為國家水利建設做出奉獻。

台南地檢署檢察長鍾和憲表示，水資源建設完成後對社會有很大貢獻，南水分署推動「曾文南化烏山頭庫治理及穩定南部地區供水計畫」廉政平台，與近期「曾文南化聯通管工程計畫」廉政平台，外界均有正面評價，行政機關守法決心加上檢察機關執法意志，可讓民眾與廠商理解重大工程不能有弊端。

南水分署分署長吳嘉恆強調，台南海淡廠機關採購廉政平台，邀集檢察、廉政、調查、職安、環保、警政等機關跨域合作，定能阻斷不法外力介入政府重大工程，使全民享有優質公共建設效益。

台南 曾文水庫

延伸閱讀

鋸樹工北宜公路維護枯樹 慘遭掉落樹枝擊破頭

輔導農民轉至濁水溪高灘地 水利署：估3年收回90公頃低灘地

竹東人行道拓寬引發民怨抗議 中央允諾不會刪補助經費

國10至新威大橋新闢道路工程動土 預計118年底完工

相關新聞

空地遭濫倒裝潢廢棄物！疑高溫連日悶燒5次 警義消疲於奔命

雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地今天上午發生悶燒情形，當地表示該處長期遭傾倒大量裝潢、建築廢棄物，連日來已...

取締騎樓停車引民怨 台南春節期間有條件不罰

騎樓停車卻被開罰單，引起諸多民怨，交通部已要求縣市政府因地制宜開放騎樓停車，台南市議員除已提出騎樓管理使用自治條例草案，...

台南空地遭亂倒廢棄物悶燒飄毒氣 居民陳情早日清除

台南市安南區海環街281巷84弄尾去年4月遭查獲非法堆置廢棄物，因尚未清除，今年春節期間起火燃燒，今年7月又再燒一次且悶...

應景耶誕節…聖誕紅新品紅白交織 消費者詢問度爆表

離耶誕節的腳步愈來愈近，各大場所漸漸立起聖誕樹及節慶小物迎接節慶，就連一般家庭也會購買聖誕紅回家應景，花卉業者看中商機，...

北港百年老校活動中心漏水 以2.29億元拆除重建

1988年啟用的北辰國小活動中心占地約700坪，因沒有使用執照，被喻為最大的違建，經立委蘇治芬爭取1.39億餘元，雲林縣...

嘉義縣租屋補貼再加碼 翁章梁喊話：明年可領3600元

中央推出300億元租金補貼專案計畫，嘉義縣長翁章梁今天喊話加碼3600元，今年符合中央租金補貼資格的45歲以下經濟弱勢或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。