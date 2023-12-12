台南海淡廠首期工程經費達160億 啟動廉政平台

經濟部水利署南區水資源分署規劃興建台南海水淡化廠，第一期計畫工程經費高達新台幣160億元，決定以跨域協力模式成立機關採購廉政平台，今天邀集各單位代表宣示啟動。

南水分署今天於曾文水庫風景區趣淘漫旅舉行「台南海淡廠機關採購廉政平台宣示儀式」，包括南水分署、台南市政府、法務部廉政署、台南地檢署、法務部調查局、環境部環境管理署、勞動部職業安全衛生署、經濟部政風處等單位代表出席。

會中播放廉政平台影片向外界說明工程計畫，並由出席代表共同簽署「廉政齊心、供水安心」宣言。

水利署副署長黃宏莆致詞表示，廉政署自105年推動機關採購廉政平台以來，水利署各項重大水利建設均成立廉政平台，並在檢、廉、調單位支持與指導下，讓相關人員能安心從事公務，為國家水利建設做出奉獻。

台南地檢署檢察長鍾和憲表示，水資源建設完成後對社會有很大貢獻，南水分署推動「曾文南化烏山頭庫治理及穩定南部地區供水計畫」廉政平台，與近期「曾文南化聯通管工程計畫」廉政平台，外界均有正面評價，行政機關守法決心加上檢察機關執法意志，可讓民眾與廠商理解重大工程不能有弊端。

南水分署分署長吳嘉恆強調，台南海淡廠機關採購廉政平台，邀集檢察、廉政、調查、職安、環保、警政等機關跨域合作，定能阻斷不法外力介入政府重大工程，使全民享有優質公共建設效益。