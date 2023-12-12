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環球耶誕心願樹募500份禮物 18年公益活動將熄燈

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣環球幼兒園心願樹愛心耶誕禮物全到齊，家扶中心主委陳燦勳（左）、幼兒園負責人許淑敏（中）及縣議員賴淑娞（右）今與志工們協助將禮物搬上幸福專車，送往家扶中心。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球幼兒園心願樹愛心耶誕禮物全到齊，家扶中心主委陳燦勳（左）、幼兒園負責人許淑敏（中）及縣議員賴淑娞（右）今與志工們協助將禮物搬上幸福專車，送往家扶中心。記者陳苡葳／攝影

雲林縣環球幼兒園連續18年點亮耶誕心願樹，籌募愛心禮物送給經濟弱勢的雲林家扶兒，今年500份禮物今天全到位，數十名志工協助將禮物搬上幸福專車，送往家扶中心，主委陳燦勳感傷這是以環球之名的最終場；「舊的結束，代表新的開始」幼兒園董事長、環球科技大學前董座許淑敏說，正在籌組民間組織，未來仍會繼續投身公益。

由環球幼兒園發起的耶誕心願樹活動，過去17年來累積募集2萬4768份禮物為家扶兒一圓買文具、生活用品的願望；18年是養育一名孩子從出生到成年的歷程，陳燦勳不捨地說「千言萬語，表達不盡心中的感謝」，面對大環境景氣寒冬、社福物資籌募困境，一路走來的每一步都很不容易，但步步踏實。

今年環球心願樹籌募耶誕禮物上月中旬開跑，500個家扶兒的心願，不到幾天就被社會各界認募完畢，許淑敏說，推進她投身公益的動力是來自父親許文志，他在經濟弱勢的家庭中成長，一路認真打拚，也受很多人幫助，這份感激永遠存在，因此她下定決心延續，許諾要幫助更多人，18年來見到大家熱烈響應，她告訴自己一定要堅持做下去。

許淑敏說，雖然是最後一年以環球名義舉辦心願樹公益活動，但她正積極籌組文教基金會或協會，換個形式持續關懷社會；今天除了送出耶誕禮物，也以個人名義捐助10萬元幫忙家扶助學金。

「小小禮物代表的可是一份長久的關懷」許淑敏認為，愛可以永恆傳遞，善舉可以變成每個家庭的資產，並傳給下一代，她希望藉己之力，讓孩子帶著這樣的資產，在將來擁有更好發展，為社會帶來更多和諧。

今天數十名捐助人排除萬難，聚在環球幼兒園志願服務，合力將500份耶誕禮物送上幸福專車，全數禮物現已順利運抵至雲林家扶中心，主任廖志文表示，近日就會一一送達孩子手中。

今有數十名心願樹捐助人排除萬難，聚在環球幼兒園志願服務，合力將500份耶誕禮物送上幸福專車，全數禮物現已順利運抵至雲林家扶中心。記者陳苡葳／攝影
今有數十名心願樹捐助人排除萬難，聚在環球幼兒園志願服務，合力將500份耶誕禮物送上幸福專車，全數禮物現已順利運抵至雲林家扶中心。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球幼兒園連續18年點亮心願樹，籌募愛心耶誕禮物送給經濟弱勢的雲林家扶兒；圖為家扶兒在許願卡上寫下心願，由認助人準備禮物為其圓夢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球幼兒園連續18年點亮心願樹，籌募愛心耶誕禮物送給經濟弱勢的雲林家扶兒；圖為家扶兒在許願卡上寫下心願，由認助人準備禮物為其圓夢。記者陳苡葳／攝影

幼兒園 雲林 家扶中心

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