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應景耶誕節…聖誕紅新品紅白交織 消費者詢問度爆表

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁七甲五產銷班長黃毅斌表示迎接耶誕節，花卉業者紛紛準備聖誕紅讓消費者挑選帶回應景。記者李文德／攝影
歸仁七甲五產銷班長黃毅斌表示迎接耶誕節，花卉業者紛紛準備聖誕紅讓消費者挑選帶回應景。記者李文德／攝影

離耶誕節的腳步愈來愈近，各大場所漸漸立起聖誕樹及節慶小物迎接節慶，就連一般家庭也會購買聖誕紅回家應景，花卉業者看中商機，搶攻聖誕市場。台南歸仁七甲花卉區近來能看見各商家已經準備好聖誕紅與相關新品種，讓消費者挑選購買。今年新推出的「烈焰」巨大紅色苞片及「婚紗」純白苞片，兩者相襯更顯聖誕氣氛，消費者詢問度爆表。

歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，每年這時都有一批遊客都會趁這時候到七甲花卉區挑選聖誕紅，所以七甲五街上的花卉業者們，就會準備足量的聖誕紅迎戰聖誕市場。

除了一般常見的聖誕紅外，今年新品種「烈焰」聖誕紅問世，黃毅斌指出，一般聖誕紅每瓣苞片平均2至5公分，而「烈焰」苞片大小5至10公分，從外觀看起來就很大氣；另，為了跳脫紅色喜氣氛圍，近年來先後也推出紅寶石、粉紅公主、檸檬雪等聖誕紅，今年「粉紅公主」系列更推出純白盆栽，黃毅斌說當地業者都通稱「婚紗」或「純白的」，在一片鮮紅的花景中，白皙苞片更具視覺效果。

黃毅斌說，近來很多消費者看中紅白相互搭配，詢問度高，成為今年聖誕節應景園藝熱門選擇。黃毅斌表示，若聖誕紅照看得當，花期能夠延長至春節期間，目前平均價，3吋盆50元左右、5吋150左右、7吋300至500元不等，1尺盆栽則上看1000元，而新品種則是會略高。

「粉紅公主」純白新品今年推出，白皙苞片一片鮮紅的花景中，更具視覺效果，消費者詢問度高。記者李文德／攝影
「粉紅公主」純白新品今年推出，白皙苞片一片鮮紅的花景中，更具視覺效果，消費者詢問度高。記者李文德／攝影
今年新品種「烈焰」聖誕紅問世，比起一般聖誕紅每瓣苞片平均2至5公分，「烈焰」苞片大小5至10公分，從外觀看上去更顯大氣。記者李文德／攝影
今年新品種「烈焰」聖誕紅問世，比起一般聖誕紅每瓣苞片平均2至5公分，「烈焰」苞片大小5至10公分，從外觀看上去更顯大氣。記者李文德／攝影

消費者 盆栽 婚紗

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