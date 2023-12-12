北港百年老校活動中心漏水 以2.29億元拆除重建

1988年啟用的北辰國小活動中心占地約700坪，因沒有使用執照，被喻為最大的違建，經立委蘇治芬爭取1.39億餘元，雲林縣府配合9千萬元合計達2.29億元，位列全國單一活動中心興建經費之冠，今天舉行動工拆除重建儀式，由雲林縣長張麗善主持，預定今年底動工，114年6月底完工也將作為114年全運會的比賽場館之一。

百年老校也是北港學生數最多的北辰國小，使用30多年的偌大活動中心，卻一直沒有使用執照，老舊建築無從修繕，經立委蘇治芬爭取，縣府也配合，將在現有活動中心旁的籃球場，重新建造一座現代化多功能活動中心，今天由雲林縣長張麗善主持拆除重建動工儀式，行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、北港鎮長蕭美文、副議長蔡咏鍀等地方界共襄盛舉。

張麗善指出，北辰國小活動中心30多年來沒有使用執照，可說是最大的違建，地方一再陳情，經中央地方通力合作，以高達2.39億元將重新建造活動中心，由於北辰國小是排球明星學校，新活動中心採眺高設計，將來可作為114年全國運動會的排球賽場，且有表演舞台和觀眾台，平常可提供給社團、社區作為集會活動之用，達到與社區共生共榮目標。