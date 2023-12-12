影／國定古蹟嘉市城隍廟化身動物園 首推點寵物平安燈贈主人光明燈

現代人流行養毛小孩及寵物作伴，並視為家人，歲末年終，嘉義市城隍廟首推「點寵物平安燈、贈送主人光明燈」加碼服務，寵物主人熱烈迴響，上午19名寵物主人帶各類寵物齊聚，讓城隍廟有如動物園般熱鬧，主人隨同城隍廟董事長賴永川焚香，祈求城隍爺保佑寵物平安健康，場面莊嚴溫馨。

城隍廟近年紛紛接到信眾詢問是否提供寵物點燈服務，感受到主人對寵物關愛，決定明年農曆年即將到來之際，發揚城隍爺護佑萬民慈悲精神，推出點寵物平安燈贈主人光明燈。

19名主人帶不一樣「香客」：黑蜘蛛、藍色鸚鵡、柯爾鴨、緬甸蟒、蜜袋鼯、癱瘓貓咪、緬因貓、巨型雪納瑞、德國狼犬、柴犬、豹紋守宮、蘇卡達陸龜、睡鼠、兔兔、玉米蛇、馬爾濟斯及紅貴賓等各式各樣寵物，就像動物園熱鬧，人與寵物之間都有不同故事。

其中惹人愛憐癱瘓貓咪「美金」，主人陳靖瑜說，1年前有人到她寵物友善餐廳通報，車禍貓咪待援，發現「美金」傷勢嚴重，脊椎斷掉癱瘓，視神經被壓迫看不到，她不放棄希望，希望點「寵物平安燈」，讓「美金」平安健康。

賴永川帶領主人及寵物誠心向城隍尊神參拜，祈求「親子」平安健康。參拜後由工作人員引導到櫃檯點燈，主人們帶著各式各樣寵物排隊點燈，寵物在大殿萌翻全場。