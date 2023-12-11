快訊

昔當老公面舌吻王大陸 「我的少女時代」導演證實已離婚

國道1號嚴重車禍！轎車撞倒整排護欄 1人OHCA 4人傷

考卷拿出來！新北便當店鼓勵學生念好書 考滿分便當免費吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱今天新增3例 日增量首次出現個位數

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱每日新增數來到個位數，離淨零不遠，衛生局推出衛教圖片，提醒民眾要落實巡倒清刷。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱每日新增數來到個位數，離淨零不遠，衛生局推出衛教圖片，提醒民眾要落實巡倒清刷。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增3例，也是疫情嚴峻以來首次出現個位數，顯示零個案近在咫尺；但除了需要冷天氣加持，就看最後孳清能否確實落實，以及隱藏性病例能被及時發現，防止疫情擴散。

今日3例分別為永康區2例和安南區1例，年齡介於19歲至62歲。但儘管時序入冬，但白天平均溫度仍溫暖，適合病媒蚊生長和活動，反較2015年登革大流行時的疫情防治困難度更高。

登革熱防治中心表示，市府不敢鬆懈，持續貫徹公權力執行，嚴格執行高風險場域登革熱孳生源稽查，近期於鐵路地下化工程沿線、生態公園、建築工地、市場、學校、社區等仍查獲許多陽性孳生源，尤其日前在麻豆區一處建築工地更發現重大孳生源，於地下機械停車格積坑中查獲大量病媒蚊孑孓，除現場舉發並移送工務局執行停工處分。

市長黃偉哲呼籲，請市民切勿因疫情趨緩而掉以輕心，「千里之堤，潰於蟻穴」，目前每日仍有零星確診個案發生，一旦輕忽產生防疫破口，很容易造成疫情復燃，仍需嚴格落實家戶內外環境巡檢，清除孳生源；尤其是容易忽略的空地空屋、屋後溝、天溝和防火間隔等，請所有權人、管理人和使用人務必善盡管理維護責任，定期巡查避免積水孳生病媒蚊孑孓，危害自己和家人甚至鄰近居民健康。

登革熱防治中心主任提醒，斑蚊卵粒因具硬殼可耐乾燥1年，當水面再次超越卵粒即可在短時間內孵化，形成病媒蚊孑孓，因此，落實孳清是登革熱防治的重中之重，沒有病媒蚊就沒有登革熱。

台南市登革熱每日新增數來到個位數，離淨零不遠，衛生局推出衛教圖片，提醒民眾別幫蚊子養小孩。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱每日新增數來到個位數，離淨零不遠，衛生局推出衛教圖片，提醒民眾別幫蚊子養小孩。圖／南市衛生局提供

登革熱 疫情 病媒蚊

延伸閱讀

台南登革熱降至新低 確診個案隱藏期微幅增加成隱憂

南市登革熱降6成 第2梯次抽獎登場…為末波滅孓助勢

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

台南登革熱新增12例 數量腰斬離淨零近了

相關新聞

提高周轉率 南科LM區路邊停車收費下月改每小時20元

南科LM區因外來人口暴增，去年1月開始實施路邊停車收費，每6小時僅收30元，常遭特定車輛停放，為提高周轉率，下月2日起改...

台南登革熱今天新增3例 日增量首次出現個位數

台南市本土登革熱今天新增3例，也是疫情嚴峻以來首次出現個位數，顯示零個案近在咫尺；但除了需要冷天氣加持，就看最後孳清能否...

跨年幾滿房 台南購物節與業者聯手送電動機車

馬上要跨年，台南購物節結合飯店、旅宿業者，推出「iShopping跨年加碼抽」，今起至明年1月28日入住購物節指定飯店，...

嘉義馬稠後將設「園中園」 鄭文燦拍板：助半導體發展

民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘力拚三連任，日前端出政見牛肉，推動馬稠後產業園區「園中園」，將園區44.48公頃土地作為科學園...

台南跨年晚會首波卡司 有日本Lady Gaga 、五堅情、荷蘭美聲歌手

台南市長黃偉哲今公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司，跨年當天受邀開唱的「五堅情」婁峻碩也在宣傳記者會驚喜現...

擺脫汛期淹水隱憂 嘉市民企盼五河分署設抽水站

緊鄰八掌溪的嘉義市興村里、過溪里地勢較低，五河川分署設置水閘門，避免八掌溪水暴漲時氾濫成災，但是每當汛期， 隔鄰嘉義縣中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。