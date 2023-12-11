台南登革熱今天新增3例 日增量首次出現個位數

台南市本土登革熱今天新增3例，也是疫情嚴峻以來首次出現個位數，顯示零個案近在咫尺；但除了需要冷天氣加持，就看最後孳清能否確實落實，以及隱藏性病例能被及時發現，防止疫情擴散。

今日3例分別為永康區2例和安南區1例，年齡介於19歲至62歲。但儘管時序入冬，但白天平均溫度仍溫暖，適合病媒蚊生長和活動，反較2015年登革大流行時的疫情防治困難度更高。

登革熱防治中心表示，市府不敢鬆懈，持續貫徹公權力執行，嚴格執行高風險場域登革熱孳生源稽查，近期於鐵路地下化工程沿線、生態公園、建築工地、市場、學校、社區等仍查獲許多陽性孳生源，尤其日前在麻豆區一處建築工地更發現重大孳生源，於地下機械停車格積坑中查獲大量病媒蚊孑孓，除現場舉發並移送工務局執行停工處分。

市長黃偉哲呼籲，請市民切勿因疫情趨緩而掉以輕心，「千里之堤，潰於蟻穴」，目前每日仍有零星確診個案發生，一旦輕忽產生防疫破口，很容易造成疫情復燃，仍需嚴格落實家戶內外環境巡檢，清除孳生源；尤其是容易忽略的空地空屋、屋後溝、天溝和防火間隔等，請所有權人、管理人和使用人務必善盡管理維護責任，定期巡查避免積水孳生病媒蚊孑孓，危害自己和家人甚至鄰近居民健康。